احمد طاهر سلطانی مسئول دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به عنوان مسئول دبیرخانه هیأت مرکزی (مدیرکل) گزینش وزارت آموزش و پرورش آمده است: نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جناب عالی و به استناد تأییدیه شماره ۶۰۴۹/۲ مورخ ۱۴ آذر ۹۶ هیأت عالی گزینش، به موجب این حکم به عنوان مسئول دبیرخانه هیأت مرکزی (مدیرکل) گزینش وزارت آموزش و پرورش منصوب می شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال و پیروی از منوّیات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست های رییس جمهور محترم و با مشارکت و هم فکری سایر معاونان وزارتخانه و کارگزاران گزینش در پی گیری و ظایف محوله برای محقق ساختن اهداف بلند وزارت آموزش و پرورش و موارد ذیل موفق و مؤید باشید.

اهتمام کامل در اجرای قانون گزینش کشور

هماهنگی و همکاری با دبیر محترم هیأت مرکزی گزینش در راستای سیاست ها و خط مشی های ابلاغی از هیأت عالی و هیأت مرکزی

برنامه ریزی و هماهنگی در جهت توانمندی کارشناسان گزینش در ستاد وهسته های استان ها

برنامه ریزی آموزشی جهت دانش افزایی کارکنان گزینش

برنامه ریزی در جهت انتخاب اصلح از بین داوطلبان که دارای قابلیت اخلاقی و رفتاری هستند

سامان دهی نیروی انسانی در هسته های گزینش استان ها

توفیق جناب عالی را در انجام مسئولیت ها در راستای سیاست های نظام جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسئلت دارد.