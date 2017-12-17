دولت جدید اتریش برای رفع تحریم های روسیه تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دولت جدید اتریش که راستگرایان کنترل آن را در دست دارند تلاش هایی را برای رفع تحریم های اروپا علیه روسیه که به دلیل بحران اوکراین علیه مسکو وضع شده اند انجام می دهد.

دولت جدید اتریش در برنامه های خود که تا سال ۲۰۲۲ تدوین شده برای کاهش تنش های میان روسیه و غرب نیز تلاش می کند.

بر اساس این برنامه، دولت جدید اتریش تصمیم دارد تا نقشی پررنگ تر و سازنده تر در امور بین الملل داشته باشد و تلاش برای کاهش سطح تنش ها میان روسیه و غرب نیز در همین راستا انجام می شود.