صلح و عدالت، زیر مجموعه رحمت عام الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، طوبی کرمانی استاد دانشگاه با اشاره به برگزاری اولین هم اندیشی «باز خوانی اندیشه های امام خامنه ای در حوزه صلح و عدالت» توسط مجمع جهانی صلح اسلامی؛ صلح و عدالت را زیر مجموعه رحمت عام الهی دانست.
کرمانی گفت: در یک نگاه محققانه، این صلح و آرامش مشمول و زیر مجموعه صفت رحمان و رحیمی خداوند است. به این بیان که صلح و امنیت عمومی و فراگیر، همچون رحمت عام الهی همه انسانها را بدون هیچ تفاوتی و در همه سطوح روابط فردی، اجتماعی، دولتی، ملی و بینالمللی در برگرفته است.
وی در ادامه افزود: در یک سطح محدود، رحمت خاصی است که دولتمردان جهان نسبت به رعایای تحت رعایت خود باید مبذول دارند؛ ولی مشاهَد ما در جهان کنونی این است که رحمت عام الهی یعنی صلح جهان شمول را از همگان دریغ کرده و رحمت خاص را نیز اختصاصی حال جهان استکباری ساختهاند و ناگفته پیداست که با فقدان صلح، کمال و خیر معنوی و نیز مادی محقق نگشته و منابع مادی و نیروی انسانی تباه می گردد.
وی گفت: این معضل از آنروست که مفهوم و حقیقت صلح را منسلخ از عدالت و به معنای سکوت و به رسم الخط قدرتمندان تعریف و تحقق میبخشند در حالیکه شاه بیت حل مشکل، تمسک به این کلام عمیق و بزرگ رهبری است که «صلح باید بر مبنای عدالت و با معرفت به کرامت انسان و به دور از اغراض قدرتمداران عالم باشد» و این کلام همه شالوده و شاکله آموزههای ادیان و بویژه اسلام است و غور در اسلام، زیبایی رهنمودها و بیانات رهبری را در این خصوص نمایان می سازد.
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