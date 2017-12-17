ارایه نقشه راه ۷۶ بندی معدن و صنایع معدنی به مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: معدن و صنایع معدنی از جمله مباحث مطرح شده حائز اهمیت در اقتصاد مقاومتی است که بر این اساس، در برنامه دولت دوازدهم نیز این بخش مورد توجه قرار گرفته و رئیس جمهور در سخنرانی خود در مجلس شورای اسلامی و همچنین عملکرد صدروزه دولت کنونی نیز از معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از مباحث مهم یاد کرده اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:با توجه به اولویتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به معدن و صنایع معدنی داده است، از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درخواست شده تا نقشه راه چهارساله را برای این بخش تهیه کند که بر این اساس جلسات متعددی با دست اندرکاران حوزه معدن و صنایع معدنی اعم از کارآفرینان و انجمن ها برگزار کردیم که نقشه راه با ۷۶ بند، تهیه و به مجلس ارایه شده است، ضمن اینکه دولت نیز این طرح را دریافت کرده است. در نهایت با این نقشه راه تلاش داریم که حوزه معدن و صنایع معدنی را از جایگاه بهتری برخوردار کنیم.

وی تصریح کرد: با واگذاری‌های بی‌مورد زنجیره تولید معدن و صنایع معدنی گسسته شد که در تلاش هستیم تا این ارتباط را مجدد برقرار سازیم. این در حالی است که راهکارها و پیشنهادهای تشکل‌ها و پیمانکاران بخش‌خصوصی ارایه شده است؛ این در حالی است که نزدیک به ۴۰۰ میلیون تن ظرف سالهای آینده باید کار برداشت معدنی اعم از باطله برداری و معدن داشته باشیم، ضمن اینکه ماشین آلات و تکنولوژی‌های جدید نیز باید مدنظر قرار گیرد، بر این اساس پیشنهادی به وزیر صنعت ارایه شده است تا کار را به نحو بهتری پیش برد.

کرباسیان با اشاره به پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، معادن کوچک را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: مجلس و دولت قرار است که ۱.۵ میلیارد دلار برای رفع محرومیت زدایی نقاط محروم به ویژه روستاها هزینه کنند که در این رابطه آیین نامه ای در دولت تصویب شده که معادن کوچک و روستایی نیز دیده شده بود، اکنون هم اعتقاد داریم که این حوزه اشتغالزا است و بنابراین پیشنهاد ما این است که از صندوق بیمه صنایع معدنی استفاده شود.

وی با بیان اینکه قرار است رابطه نزدیکی بین ایمیدرو و حوزه سازمان زمین شناسی برقرار شود که بر این اساس اولین جلسه سه شنبه هفته پیش رو، برگزار خواهد شد، گفت: ایران تا سال ۹۴ تنها در حوزه معدنی، صادرکننده مواد خام بوده است؛ به نحوی که سال ۹۲ معادل ۲۲ میلیون تن صادرات سنگ آهن داشتیم، اما در هشت ماهه سال جاری، میزان صادرات آهن اسفنجی کشور ۱۴ درصد افزایش یافته و در تولید کنسانتره نیز ۱۸ درصد رشد را تجربه کرده ایم، ضمن اینکه تولید گندله نیز ۲۶ درصد افزایش صادرات را داشته ایم، این در حالی است که تا سال گذشته گندله را از بحرین وارد می کردیم.

معاون وزیر صنعت، میزان صادرات زنجیره فولاد را ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن عنوان و تصریح کرد: اگر این روند ادامه یابد، به هشت میلیارد دلار صادرات دست خواهیم یافت، به این معنا که ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از معدن و صنایع معدنی تامین می شود. ضمن اینکه ۲۲ درصد از صادرات کشور نیز در این حوزه متمرکز است.

کرباسیان با تاکید بر اینکه باید سرمایه گذاری کوتاه مدت در حوزه معدن و صنایع معدنی صورت گیرد تا بهره برداری بلندمدت از آن حاصل شود، خاطرنشان کرد: آهن اسفنجی نیریز و سبزوار در دیماه پیش رو آماده افتتاح خواهد بود. البته ایمیدرو ظرف سالهای گذشته، به صورت مستقیم و غیرمستقیم ۴۵ هزار شغل ایجاد کرده است؛ در حالیکه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی حامی بخش خصوصی و کارآفرینان است و هر جا که این بخش آمادگی داشته باشد، از آن بخش خارج خواهیم شد.

وی افزود: به جز معدن سنگان که در یک برنامه زمانی، به بخش خصوصی واگذار می شود، مابقی معادن را به بخش خصوصی واگذار کرده است؛ در این میان یکی از اتفاقات خوب این بود که جدا از تکمیل طرح های نیمه تمام و ۸ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه از بخش خصوصی، پروژه مهدی آباد و سایر پروژه ها اعم از جلال آباد را در حال پیشرفت داریم، ضمن اینکه پروژه هایی همچون تیتانیوم کهنوج را هم شروع کرده ایم که کارخانه گندله و کنسانتره آن نیز شروع شده است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی سنگان از یکماه آینده شروع خواهد شد، ضمن اینکه آلومینیوم جنوب نیز در دولت یازدهم آغاز شده و در اواخر سال آینده ۳۰۰ هزار تن به ظرفیت تولید آلومینیوم اضافه خواهد کرد، ضمن اینکه پروژه های نیمه تمام حوزه مس نیز در حال انجام است.

وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که پروژه های جدید نیز تعریف شده که بر این اساس، از ۲۵۰ هزار کیلومتر عملیات اکتشافی در کشور، ۴۵ هزار کیلومتر به مرحله انتشار آگهی رسیده که در ۱۵ محدوده امیدبخش سرمایه گذاران بخش خصوصی سرمایه گذاری کنند، ضمن اینکه تا پایان سال ۱۳ محدوده در کنار ۴ محدوده ای که ظرف دو هفته آینده اعلام می شود، برای سرمایه گذاری آگهی خواهد شد.

کرباسیان با اشاره به آغاز اجرای فاز دوم آلومینیوم جنوب با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن تولید آلومینیوم در آینده ای نزدیک خاطرنشان کرد: کارخانه تولید مواد اولیه آلومینیوم و فولاد، ظرف چند روز آینده برای جذب سرمایه گذاری آگهی خواهد شد، ضمن اینکه یکی از اتفاقات خوب، طرح پتاس خور و بیابانک بود که از شورابه دریاچه نمک استفاده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در ۲۵۰ کیلومتر ۴۰۰ محدوده امیدبخش کشف شده است، گفت: اکثر معادن ایران روباز است؛ اما در حوزه معادن عمیق هنوز کاری صورت نگرفته است، بر این اساس خوشبختانه در استان یزد، حفاری ۲ هزار متری صورت گرفته است که در این بین، بیش از ۲ میلیارد تن ذخیره معدنی سنگ آهن با عیار بالا به کشور اضافه شده است؛ بر این اساس کل ذخایر سنگ آهن کشور ۳ میلیارد تن است؛ البته در این رابطه نیاز به تکنولوژی داریم که بر این اساس از بهترین مشاوران خارجی بعد از برجام استفاده کرده ایم و در فناوری وتکنولوژی از این افراد استفاده شده است.