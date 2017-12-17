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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۹

مدیرکل صدا و سیمای اردبیل:

پروژه‌های توسعه محور اردبیل با اولویت اطلاع‌رسانی می‌شود

پروژه‌های توسعه محور اردبیل با اولویت اطلاع‌رسانی می‌شود

اردبیل - مدیر کل صدا وسیمای استان اردبیل گفت: در نظر داریم پروژه های توسعه محور این استان را با اولویت اطلاع رسانی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملااحمدی پیش از ظهر یکشنبه در تشریح برنامه‌های صدا و سیمای اردبیل تصریح کرد: تلاش ما بر این است اخبار و برنامه های تولیدی صدا و سیما در راستای توسعه استان باشد.

وی افزود: بر همین اساس هر اقدامی که منجر به توسعه استان شود، صدا و سیما آماده اطلاع رسانی و بررسی کارشناسی آن است و انتظار داریم دستگاه های اجرایی نیز خوراک خبری مناسبی در اختیار ما قرار دهند.

مدیر کل صدا و سیمای استان با بیان اینکه این مجموعه به دنبال بهانه و فرصت خبری است، اضافه کرد: در ماه های اخیر سفر مسئولان کشوری به استان کاهش یافته که انتظار داریم مدیران با تدارک برنامه سفر نسبت به فراهم سازی فرصت های خبری اقدام کنند.

ملااحمدی تاکید کرد: هر خبری که برای استان اهمیت داشته و منجر به توسعه آن در ابعاد مختلف شود، با اولویت و با بررسی کارشناسی اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در خصوص انتقادهای وارده به صدا و سیما در انعکاس اخبار مربوط به مناطق آزاد نیز افزود: بی شک در صورتی که راه اندازی منطقه آزاد نیز به نفع استان باشد، اخبار آن پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 4174308
محمد میرزایی ناطق

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