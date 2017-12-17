کاهش سهم واگذاری اتکایی اجباری بیمه های زندگی و غیر زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی در اجرای بند «ب» ماده (۲۱) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص «کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» درصد واگذاری اتکایی اجباری را در بیمه های زندگی و غیرزندگی به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.



براین اساس، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در اجرای سیاست های کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی در نامه ای درصد واگذاری اتکایی اجباری شرکت های بیمه تا سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.



طبق این ابلاغیه، سهم واگذاری اتکایی اجباری در سال ۱۳۹۷ در بیمه های غیر زندگی و زندگی به ترتیب به ۱۳ و ۲۳ درصد کاهش یافت. این میزان برای سال ۱۳۹۸ در بیمه های غیر زندگی و زندگی به ترتیب ۱۲ و ۲۲ درصد، ۱۱ و ۲۱ درصد برای سال ۱۳۹۹ و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۱۰ و ۲۰ درصد اعلام شد.



