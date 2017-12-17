زیباترین اقدام برای طرح سوال برگزاری کرسی های آزاداندیشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری دفتر امام جمعه اصفهان، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد در جلسه فرماندهان نواحی و استادیاران حلقههای صالحین سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان اظهار کرد: حلقههای صالحین باید مانند حلقههای امام صادق (ع) و در جهت رفع شبهه از جامعه اسلامی باشد.
وی افزود: نباید به گونهای عمل کنیم که مردم جرأت پرسیدن سؤال نداشته باشند، امام صادق (ع) شاگردان خود را در زمینههای مختلف تربیت میکردند و آنها را وارد حلقههای دشمنان میفرستادند تا سؤالات آنها را بشنوند و پاسخ دهند.
امام جمعه اصفهان با بیان این مطلب که افراد اصول عقاید را باید با استدلال بپذیرند، تصریح کرد: زیباترین کاری که میتوان برای ایجاد بستری آزاد برای مطرح شدن سؤالات انجام داد، برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی است، مبادا در برخورد با سؤالات مردم و جوانان روشی اتخاذ کنیم که از مسجد و اسلام فراری شوند.
وی به روش امام حسن عسگری(ع) در پاسخگویی به یک معاند اشاره کرد و گفت: به امام خبر دادند که شخصی در بغداد کرسی درس گذاشته و به قرآن اشکال میگیرد، حضرت یکی از شاگردان خود را به جلسه درس او فرستادند و هنگامی که استاد معاند ایجاد شبهه میکرد، این شخص نیز تأیید میکرد و چند شبهه دیگر را مطرح کرد، این ارتباط تا جایی پیش رفت، که استاد معاند از وی خواست تا در نوشتن کتابش به او کمک کند.
طباطبایینژاد ادامه داد: این شاگرد امام حسن عسگری(ع) هنگام نوشتن کتاب به روشی غیر مستقیم پاسخ شبهات را میگفت، استاد معاند در پایان به همراه شاگرد امام (ع) کنار شط رفتند و کتاب را در آب انداخت.
وی تاکید کرد: یکی از روشهای تبلیغ دین، تبلیغ عملی است، بنابراین بکوشید به آنچه به اعضای حلقههای خود میآموزید ابتدای امر عامل باشید.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان بر استفاده از ظرفیت بازنشستگان سپاه تأکید کرد و گفت: کسانی که وارد سپاه و بسیج می شوند، مانند دیگر کارمندان نیستند که پس از گذشت ۳۰ سال خدمت کارشان تمام شود، چون هدف آنها الهی است و در این ۳۰ سال تجربههای بسیاری به دست آوردهاند.
وی افزود: کار برای خدا بازنشستگی و تمامی ندارد، این افراد کسانی هستند که قبل از انقلاب و زمان جنگ را تجربه کردهاند و این تجربیات ارزشمندی است که جز از طریق این افراد منتقل نخواهد شد.
طباطبایینژاد، یکی از نشانههای بارز یک بسیجی را حضور در مسجد و نماز جماعت دانست و گفت: حتی اگر از نظر کسی امام جماعت صلاحیت لازم را نداشته باشد، باید برای حفظ وحدت در نماز شرکت کند و بعد نمازش را مجدد ادا کند.
وی حرکت اربعین را یکی از نشانههای صدور انقلاب دانست و گفت: زمانی ما و عراق در برابر هم قرار داشتیم اما الان در کنار هم و حتی با حضور مسلمانان سوری و افغان در مقابل دشمن مشترک میایستیم.
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