تسریع در نوسازی ناوگان اتوبوسرانی اصفهان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله معین پیش از ظهر یکشنبه در شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر اصفهان اظهار داشت: این پدیده در تهران منجر به تعطیلی مدارس شده است و امیدواریم در شهر اصفهان به گونه ای عمل کنیم که آلاینده‌ها را کاهش دهیم تا نیازی به تعطیلی مدارس نباشد.

وی در ادامه با اشاره به لزوم تحقق شهر الکترونیک و رشد خوب شهر اصفهان در این زمینه ابراز داشت: باید توجه داشت که تحقق این امر در زمینه کاهش آلاینده‌های موجود در هوا تاثیر بسزایی دارد به گونه ای که می‌تواند از حجم چهار میلیون نفر سفر در روز در شهر بکاهد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد سفرهای شهر اصفهان به صورت شخصی انجام می‌شود، اضافه کرد: ۱۸ درصد از سفرهای شهری با استفاده از اتوبوس، ۱۴ درصد با تاکسی، ۱۰ درصد موتورسیکلت و چهار درصد با دوچرخه و سایر سیستم‌های حمل و نقلی انجام می شود.

لزوم توسعه معابر بافت تاریخی شهر اصفهان

وی همچنین به لزوم توسعه معابر بافت تاریخی شهر اصفهان اشاره کرد و افزود: موقعیت قرارگیری بافت تاریخی شهر اصفهان از حساسیت بالایی برخوردار و ضروری است که این امر هر چه زودتر محقق شود.

معین در ادامه به لزوم صرفه‌جویی در مصرف سوخت اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از راهکارهای کاهش مصرف سوخت استفاده مردم از وسایل حمل و نقل عمومی است و برای این امر شهرداری باید نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را تسریع بخشد که این امر نیازمند همکاری دولت و تامین بودجه مورد نیاز است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه توسعه خطوط ریلی شهر اصفهان نیز باید مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: در این زمینه یادآور می‌شود که در حال حاضر خط یک قطار شهری اصفهان از شهرک قدس تا میدان آزادی در اختیار شهروندان قرار گرفته است و تکمیل همه ایستگاه های این خط نیز در دستور کار ویژه قرار دارد تا هر چه زودتر در اختیار شهروندان قرار گیرد.