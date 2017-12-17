آموزش دختران برای داشتن ازدواج های موفق، اولویت مدیرکل جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز ۲۶ آذرماه آیین تکریم مهناز احمدی مدیرکل سابق و معارفه فرحناز مینایی پور مدیرکل جدید امور زنان و خانواده با حضور سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در سالن جلسات وزیر در ساختمان شهید رجایی برگزار شد.

مهناز احمدی در این جلسه به مسائل و مشکلات امور زنان در سال های قبل اشاره و اظهار کرد: جایگاه فعلی زنان شایسته زنان نیست و زنان چنان که باید به نقش خود نپرداخته اند و از مدیریت آنها آنگونه که باید استفاده نمی شود. برای اصلاح باورها باید بیش از پیش تلاش شود. بنابراین تا از باور کهنه تشریفاتی زنان خارج نشویم، نمی توانیم احقاق حقوق آنها را شاهد باشیم.

وی با بیان این که در دوره مسئولیتش تلاش های زیادی برای تعامل با سایر نهادها و دستگاه ها انجام گرفته است، بیان کرد: آموزش حقوق شهروندی، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، افزایش پوشش تحصیلی دختران مناطق محروم بخشی از فعالیت دولت تدبیر و امید در حوزه زنان است.

در ادامه این جلسه فرحناز مینایی پور نیز به گستردگی امور زنان در آموزش وپرورش اشاره و اظهار کرد: وجود ۵۰۰ هزار زن شاغل و ۷ میلیون دانش آموز دختر بودن اداره کل امور زنان و خانواده را ضرورت بخشیده است.

وی به شعارهای رییس جمهور در انتخابات اشاره کرد و گفت: وضعیت مدیریتی زنان در آموزش و پرورش رضایت بخش نیست و با وجود ۵۰۰ هزار فرهنگی زن، شاهد ورود مدیران زن از خارج از آموزش و پرورش هستیم.

مدیرکل جدید امور زنان و خانواده به گستردگی امور زنان اشاره و اضافه کرد: آموزش با کیفیت، تربیت دانش آموزان دختر و زنان موفق را برای آینده تضمین می کند و آموزش دختران برای داشتن ازدواج های موفق از جمله برنامه های من است.

زهرا شجاعی مشاور رییس جمهور و رییس مرکز امور مشارکت زنان نیز در این جلسه با تاکید بر این که نگرش ما به قدرت برای خدمت است، بیان کرد: با توجه به این که توانمندی های زنان در جامعه افزایش یافته است، نقش زنان در توسعه کشور ضروری است.

وی به سخنان امام خمینی(ره) در مورد زنان اشاره کرد و ادامه داد: با وجود جمعیت عظیم زنان درآموزش و پرورش، فلسفه وجودی دفتر امور بانوان در این وزارتخانه جهت تحقق عدالت اجتماعی است. بنابراین دفتر امور زنان می تواند به معاونت ارتقا یابد.

در این آیین، وزیر آموزش و پرورش از خدمات چند ساله مهناز احمدی، تقدیر و حکم انتصاب فرحناز مینایی پور را به وی اعطا کرد.