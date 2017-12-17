نحوه اختصاص سهمیه عتبات دانشگاهیان به استان ها اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، محمد زارع گفت: ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در راستای ایجاد رفاه و سهولت بیشتر برای دانشگاهیان متقاضی تشرف به عتبات، بازه های زمانی مختلفی را برای اعزام برنامه ریزی کرده است.

وی افزود: اساتید، متاهلان و کارکنان دانشگاه‌ها در بازه زمانی اول بهمن تا ۱۵اردیبهشت ماه به عتبات عالیات اعزام خواهند شد. دختران دانشجو نیز از ۱ بهمن تا ۲۰ اسفند ماه و پسران دانشجو از ۲۰ اسفند تا ۱۵ اردیبهشت ماه راهی عتبات عالیات می شوند.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ادامه داد: ثبت نام کنندگان با مراجعه به سایت لبیک می توانند جدول تاریخ های تعیین شده برای استان خود را مراجعه و دو تاریخ را برای تشرف انتخاب کنند.

زارع ادامه داد: هر دانشگاهی امکان انتخاب دو اولویت برای ثبت نام و شرکت در قرعه کشی را دارد ودر این مرحله انتخاب نوع اعزام(زمینی، هوایی) و زمان تشرف با ثبت نام کنندگان خواهد بود.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در صورت چگونگی تخصیص کاروان به استان ها گفت:اختصاص سهمیه به استان ها بر اساس تعداد ثبت نامی ها در دوره های گذشته و درخواستی استان ها در نظر گرفته شده است و ثبت نام کنندگان تاریخ های اعزام را بر اساس ظرفیت اعزام استان خود مشاهده می کنند.

زارع گفت: متقاضیان تشرف به عتبات می توانند در زمان تعیین شده به سایت لبیک به نشانیwww.labbayk.ir مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند. برای انجام پیش ثبت نام نیز ده روز در نظر گرفته شده است .

وی افزود: با هر کد ملی فقط یکبار می توان ثبت نام را انجام داد، بنابراین دانشگاهیان در ثبت شماره کدملی خود نهایت دقت را به کار برند، چون امکان ویرایش کدملی وجود نخواهد داشت.

به گزارش مهر، ثبت نام عتبات دانشگاهیان از روز شنبه ۲۵ آذر ماه در سایت لبیک آغاز شده و تا ۵ دی ماه ادامه خواهد داشت.