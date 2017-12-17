نظام آموزش عالی ساز ناهماهنگ می زند/ امکانات پژوهشی هرز می رود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر صبح امروز در گردهمایی معاونان پژوهشی واحد های دانشگاه آزاد گفت: مقررات آموزشی و پژوهشی کشور منطبق با حرف هایی که اکنون در محافل علمی و آموزشی زده می شود، نیست. در واقع نظام آموزش عالی کشور ساز ناهماهنگ می زند و هارمونی در رفتار ندارد.

وی افزود: در حال حاضر دفاع از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد منوط به تدوین و ارائه مقاله است اما هیچ زمانی گفته نمی شود که دانشجویان با ارائه محصول یا ایده می توانند فارغ التحصیل شوند.

رئیس دانشگاه آزاد اظهارداشت: حرف های سخت و تلخ باید زده شود تا مشکلات برطرف شود.

رهبر با بیان اینکه در کشور یک الگوی مدیریت علمی و پژوهشی در مراکز علمی کشور نداریم، گفت: ما اولویت های تحقیقاتی را گم کرده ایم و بسیاری از اولویت های تحقیقاتی ما غیر واقعی است چرا که یک رویکرد نظام مند و سیستماتیک در تحلیل و تبیین نیازمندی های جامعه نداریم.

وی خاطرنشان کرد: هر ساله هزاران رساله دکتری و پایان نامه ارشد تصویب و دفاع می شود و این سوال مطرح می شود که چند درصد این پایان نامه ها منطبق با نیازهای جامعه است.

رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: مدیریت پژوهشی در کشور ضعیف است بنابراین کل امکانات پژوهشی خود را هرز می دهیم.

رهبر خاطرنشان کرد: دانشگاه ها در سطح دوم باقی مانده اند و تنها تولید مقاله اولویت دانشگاه های کشور به شمار می رود.

نحوه پذیرش دانشجویان در دانشگاه های خارجی

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه های خارجی متفاوت از ایران است، گفت: در دانشگاه های خارجی اساتید در یک اتاق نمی نشینند و دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری آنها از طریق کنکور معرفی نمی شود و آنها به صورت یک تسمه نقاله دانشجویان را اداره کنند.

رهبر اظهارداشت: سیستم اعطای گرند به اساتید در دانشگاه های دنیا بسیار رایج است و اساتید با صنعت و جامعه ارتباط می گیرند و متناسب با مسائل صنعت و جامعه اقدام به تشکیل تیم تحقیقاتی می کنند.

وی عنوان کرد: در انتخاب تیم تحقیقاتی خود، از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیز کمک می گیرند.

رئیس دانشگاه آزاد اضافه کرد: این در حالی است که در دانشگاه های کشور این سوال مطرح می شود که چند درصد از اساتید دانشگاه ها متناسب با نیازهای جامعه و صنعت اقدام به تحقیق و پژوهش می کند.

نظام آموزش عالی برای آموزش تدوین شده است

رهبر اظهارداشت: نظام آموزش عالی کشور تنها برای ارائه آموزش تدوین شده و پژوهش های ما نیز برای حل مسائل کشور تدوین نمی شود بلکه تنها با هدف تولید مقاله صورت می گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد گفت: بیشتر آموزش ما تقلیدی و ترجمه است و اگر بخواهیم تحولی در نظام آموزشی ایجاد کنیم با توجه به اینکه دانشگاه آزاد حدود ۵۰ درصد آموزش کشور را بر عهده دارد، باید این تحول از سوی دانشگاه آزاد صورت گیرد.

رهبر خاطرنشان کرد: آموزش ما یک روند حافظه محوری را دنبال می کند و خلاقیت، ابتکار، زایش اندیشه و فکر را مورد توجه قرار نمی دهد.

وی با بیان اینکه باور به پژوهش در سطح ملی وجود ندارد، گفت: یک دیوانسالاری اداری و بسیار پیچیده در امر پژوهش و تحقیق در کشور وجود دارد که این روند دست و پای محققان را بسته است.

رئیس دانشگاه آزاد اضافه کرد: در آئین نامه های ارتقاء اعضای هیئت علمی، موضوع تولید مقاله بسیار مطرح است اما موضوع حل مسائل کشور و جامعه مورد توجه قرار نمی گیرد. بنابراین مقررات ما منطبق با حرفهایی که در محافل علمی و آموزشی زده می شود، متفاوت است و در واقع می توان گفت نظام آموزش عالی کشور ساز ناهماهنگ می زند و هارمونی در رفتار ندارد.

رهبر خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیکاری، افزایش بدهی دولت به بانکها، ورشکستگی سیستم بانکی و معیشت مردم از مسائل اصلی دولت به شمار می رود و این سوال مطرح است که دولتمردان چه میزان در اتاق های فکر از اندیشمندان و صاحبنظران دانشگاهی بهره برده اند.

وی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: در تدوین این لایحه بودجه چقدر از دانشگاهیان، اساتید و افراد صاحبنظر استفاده شده است؟

رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: اگر می خواهیم مسئله پژوهش کشور حل شود باید برای امر پژوهش حرمت قائل شویم و دانشگاه های کشور از دانشگاه های نسل دوم عبور کرده و به نسل سوم راه یابند.