احیاء و بهسازی پارک طبیعت پردیسان با همکاری سازمان نوسازی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا میرصادقی با اشاره به تفاهم نامه بهسازی و احیاء پارک طبیعت پردیسان که چندی پیش میان شهرداری تهران و سازمان محیط زیست به امضاء رسید، از تدوین پیش نویس شرح خدمات ساماندهی، بهسازی و بهره برداری این پارک خبر داد و خطاب به مسئولان و کارشناسان حاضر در این جلسه، اظهار داشت: پیش نویس شرح خدمات مشاور در سازمان نوسازی تهیه و تدوین شده است که ضروری است دیدگاه ها و نقطه نظرات تخصصی حاضرین در جلسه نیز در رابطه با این موضوع مدنظر قرار گرفته شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این جلسه با تأکید بر ضرورت همکاری کلیه اعضاء کمیته با مشاور منتخب پروژه، عنوان کرد: طبق زمانبندی پیشنهادی، انتخاب مشاور اصلح تا ۱۵ دی ماه نهایی خواهد شد و سوابق کلیه مطالعات صورت گرفته در این طرح با قید اولویت جهت تحقیق به مشاور منتخب ارائه می گردد؛ کمیته نیز جهت تعامل چهره به چهره، پاسخگویی به ابهامات و پرسش ها و ارائه رهنمودهای لازم در خدمت مشاور خواهد بود.

بررسی اسناد، مصوبات، سوابق و تجربیات مشابه مرتبط ملی و جهانی با تأکید بر رویکرد پایداری زیست محیطی، حفاظت اکولوژیکی پارک های طبیعت با لحاظ مباحث منفعت عمومی، شهر به منفعت عمومی؛ بررسی، شناسایی و احصاء نیازهای جامعه هدف (سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و مردم)؛ معرفی گزینه های طراحی منتج از چشم انداز اراضی تصویب شده؛ تدوین شیوه های تأمین مالی اجرای پروژ ه با در نظر گرفتن سازمان ها و نهادهای ذی مدخل و نیز مشارکت مردمی و ... بخشی از پیش نویس شرح خدمات تهیه شده از سوی سازمان نوسازی شهر تهران بود که در این جلسه مطرح شد.

در ادامه اعضای کمیته دیدگاه ها، نقطه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را مطرح کردند و مقرر شد ظرف مدت یک هفته پیشنهادات و نقطه نظرات تکمیلی اعضای کمیته جهت درج در شرح خدمات نهائی به دبیرخانه کمیته ارائه شود.

بر اساس این گزارش، سازمان محیط زیست طی تفاهم‌نامه‌ای، تمامی اسناد طرح جامع پارک پردیسان و اطلاعات مرتبط، عرصه پارک، تجهیزات مربوطه به استثنای اماکن و ابنیه سازمان حفاظت محیط زیست را برای مدت ۱۵ سال به شهرداری تهران واگذار کرده است.

ارائه خدمات مرتبط با موضوع طرح جامع پارک طبیعت پردیسان (مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری کشور) با اولویت تامین منابع آب، امنیت، روشنایی، توسعه و نگهداری فضای سبز، حفظ و بهسازی فضاهای نمایشی گیاهی، استفاده از انرژیهای نو و فراهم ساختن امکانات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و آموزشی بدون تغییر در ساختار بوستان و با حفظ اجرا و عناصر اصلی طرح جامع پردیسان، ایجاد محل مناسب در پارک به عنوان قرنطینه گونه‌های گیاهی و سایر گونه‌ها در مواقع نیاز، احداث موزه گونه‌های گیاهی و جانوری، برگزاری برنامه‌های آموزش عمومی و تخصصی به ویژه در مناسبتهای محیط زیستی برخی از تعهدات شهرداری تهران در این تفاهم‌نامه است.