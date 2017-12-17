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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

جیمز ماتیس عنوان کرد؛

ابراز امیدواری آمریکا نسبت به همکاری مسکو با واشنگتن در افغانستان

ابراز امیدواری آمریکا نسبت به همکاری مسکو با واشنگتن در افغانستان

وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرد که روسیه در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان با واشنگتن همکاری کند.

به گزارش خبرگزاری  مهر به نقل از جمهور، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که آمریکا به همکاری با روسیه در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان امیدوار است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر فقط می توانیم بگوییم که ما برای از بین بردن تروریسم در افغانستان به همکاری های روسیه امیداریم. وزیر دفاع آمریکا اما در این باره جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

این گفته‌ها در حالی مطرح می شود که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه به تازگی اعلام کرد که کشورش آماده است تا در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان با آمریکا همکاری کند.

در حدود ۲ دهه گذشته، آمریکا همواره کوشش کرده است تا نقش برجسته ای به روسیه در افغانستان داده نشود و مسکو در حاشیه تحولات افغانستان قرار داشته باشد.

اما در این اواخر، روسیه بارها از حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرد و آن را یک تهدید برای افغانستان و منطقه به ویژه کشورهای آسیانه میانه خواند.

 افزون بر این گزارش هایی وجود دارد که روسیه برای مهار داعش در افغانستان با گروه طالبان در تماس است. مسئله ای که روسیه آن را به شدت رد کرده است.

کد مطلب 4174336

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