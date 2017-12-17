رفع مشکل دریافت ضمانت بانکی از زنان کارآفرین با حمایت خیرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، ثریا شارقی در حاشیه نشست با مشاوران امور بانوان و خانواده دستگاه های اجرایی و فرمانداری های استان تهران با بیان اینکه دولت در موضوع مشاغل خانگی و تسهیلات روستایی تسهیلات خوبی با کمتر از ۶ درصد بهره در نظر گرفته شده است گفت: رسته های پراشتغال که بیشترین فضا را در مناطق به خود اختصاص می دهند و ظرفیت خوبی دارد که تسهیلات ۱۸ درصد دارند و پس از اجرا و اتمام اقدامات تا ۵ درصد یارانه از سوی دولت قابل برگشت است.



شارقی افزود: در تسهیلات روستایی افراد می توانند از سقف ۱۰۰ میلیون تومان به بالا کارهای خدماتی،کشاورزی،دامپروری،گلخانه ای،آی تی و سایر مشاغل را در روستاها و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر آغاز و این تسهیلات را دریافت کنند.



وی با بیان اینکه تسهیلات مشاغل خانگی با سود ۴ تا ۵ درصد پرداخت می شود تصریح کرد: سایت مشاغل خانگی با ظرفیت ۳۵۰ رسته شغلی تعریف شده آماده ثبت نام است.



مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران گفت: به دنبال آن هستیم تا فضای صادرات را باز کرده و اطلاعات کشورهای مقصد و نیازهای کالایی این کشورها را تعریف کنیم قرار است این اطلاعات به کارآفرینان از سوی اتاق ایران-چین،ایران –روسیه و ایران- ترکیه داده شود .



مدیرکل امور بانوان استانداری تهران گفت: در سایت" حامی بانو" ۱۶۰۰ بانوی کارآفرین فعال هستند که ۷۰۰ نفر آنها تحت پوشش کمیته امداد هستند و با سازمان زندان ها نیز وارد مذاکره شده ایم و قرار است با زنان زندانی در استان تهران کار را آغاز کنیم و پس از آزادی از زندان نیز این فضا برای آنها مهیا است تا به عرضه محصولات تولیدی خود اقدام کنند.



شارقی با بیان اینکه در ارائه وام مشکل تضامین را داریم افزود: خیرین،افراد پشتیبان و کارفرمایان قرار است پس از انتشار یک فراخوان برای رفع این مشکل وارد شوند و از بانوان آسیب پذیری که توانایی ضمانت دریافت وام را برای کارآفرینی ندارند حمایت کنند.



وی ادامه داد: کارگاه آموزشی برای بانوان کارآفرین استان تهران برگزار خواهد شد که براساس آن برندینگ،موضوعات حقوقی،چگونگی ورود به بازار صادرات و بسته آموزشی وزارت صنعت معدن و تجارت در این کارگاه به بانوان آموزش داده خواهد شد.



مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران در ادامه سخنانش به موضوع لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد و افزود: این لایحه در زمان مشخص به مجلس داده شده است و سیاست های انقباضی را در نظر دارد به طوریکه دولت در مقابل حدف یارانه بگیران سیاستی را پیش بینی کرده است که براساس آن شکاف طبقاتی کاهش می یابد و حذف فقر مطلق را در دستور کار دارد براساس این تصمیم، صندوق رفاه اجتماعی به جای سازمان هدفمندی یارانه ها فعال خواهد شد که موجب می شود افرادی که در فقر مطلق هستند به حداقل استانداردهای زندگی برسند.