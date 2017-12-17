همایش « سفیران سلامت » در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ساداتی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش مازندران پیش از ظهر یکشنبه، در همایش استانی سفیران سلامت، یکی از نعمت‌های ارزشمند خداوند را سلامتی برشمرد و افزود: تا سالم نباشیم بسیاری از فعالیت‌های ما امکان‌پذیر نخواهد بود، از این رو نیاز به ارتقا سلامت در جامعه و افراد داریم.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش مازندران، با بیان اینکه باید شکرگذار نعمت‌های خداوند بود، گفت: این به آن معناست که باید از این نعمت‌ها به درستی استفاده کرده و آن را گسترش و آموزش دهیم.

وی با بیان اینکه سفیر سلامت به معنای نماینده سلامت در مدرسه است، گفت: شما سفیران سلامت نیز باید حق سلامت را در مدرسه ادا کنید و مسائل مربوط به سلامت را به همکلاسی، معلمان، خانواده و شهروندان انتقال دهید.

ساداتی رعایت بهداشت فردی و محیط و تذکر رعایت آن به دیگران را از جمله وظایف سفیران بهداشت دانست و افزود: محیط‌زیست و رعایت نکات آن نیز بسیار به ما مرتبط است.