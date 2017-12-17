شهر کرمان به سمت توسعه حرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران عالم زاده صبح یکشنبه در آیین برگزاری معارفه شهردار کرمان حمایت استاندار و امام جمعه کرمان را پشتوانه ای محکم برای خدمت رسانی به مردم شهر کرمان دانست و اظهار داشت: مدیریت استاندار کرمان نشان داد با وجود تنگناها می‌شود کارهای بزرگی را رقم زد همچنین امروز توقعات همه مردم از شهر زیاد است و این تلاش زیادی را می‌طلبد.

عالم زاده با اظهار تاسف از بازنشستگی حجت الاسلام جعفری بیان داشت: جای تبریک و خوشحالی دارد که حجت الاسلام علیدادی فردی است که نسبت به مسایل شهر نگاه موشکافانه دارند.

شهردار کرمان تصریح کرد: ضرورت تکمیل پروژه و توجه به مدیریت هماهنگ شهری، توحه جدی به فعالیت فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی شهر بعنوان روح شهر رویکرد من در این دوره خواهد بود.

شهردار کرمان به برنامه های دیگر شهرداری کرمان پرداخت و گفت: توجه به محورهای گردشگری، تاریخی، موضوع معماری و سیما و منظر شهری، توجه جدی به تاب‌آوری شهر و بناهای قدیمی در برابر حوادث، توجه جدی به بانوان، جوانان و ایجاد کانال‌های ارتباطی و طرح پویش مردمی و توجه جدی به سرمایه‌گذاران و ارتباط مستمر با اصحاب رسانه، شفافیت اداری، رفتن به سمت تصدی‌گری، تکریم ارباب رجوع از جمله برنامه‌های دیگری خود برای شهر کرمان است.

حجت الاسلام حسن علیدادی سیلمانی در آیین برگزاری معارفه شهردار کرمان اظهار داشت: امیدوارم بتوانم برای اقشار مردم خدمتگذار باشم و با مسئولان بیشترین همکاری داشته باشم.

وی از خدمات شهردار سابق قدردانی و برای شهردار جدید آرزوی موفقیت کرد و افزود: باید در هر شهر به فرصت ها و تهدیدها توجه کرد و هیچکدام فراموش نشود، آنچنان باید با دقت عمل کرد که فرصت های جدید خلق کرد و از تهدیدات کاسته شود.

همچنین در این مراسم حجت الاسلام علیدادی امام جمعه کرمان علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان، و محمد فرشاد رییس شورای شهر به درخواست مهندس مهران عالم‌زاده شهردار کرمان روی جایگاه رفته و برای توسعه شهر باهم هم‌پیمان شدند.