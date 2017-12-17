۹.۸ درصد ولادت های کشور در خراسان رضوی ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیری صبح یکشنبه در نشست کمیته تخصصی شورای راهبردی جمعیت خراسان رضوی درمشهد اظهارکرد:طبق آمار موجود در هشت ماه امسال ۹۹ هزار و ۳۷۶ مورد واقعه ولادت در استان ثبت شد که ۹.۸ درصد از کل ولادت های کشور را شامل می شود.

وی افزود: نام های امیرعلی، ابوالفضل، امیرحسین، علی محمد و حسین به ترتیب به عنوان محبوبترین نام های نوزادان پسر استان و فاطمه، زهرا، زینب، حلما و یسنا به عنوان محبوب ترین نام ها برای نوزادان دختر در این مدت بوده است.

نیری گفت: نسبت جنسی در ثبت ولادت در هشت ماه نخست امسال در خراسان رضوی، ۱۰۴ پسر به ازای هر ١٠٠ دختر بوده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی با اشاره به آمار ازدواج و طلاق در این استان بیان کرد: در هشت ماه اول سال ۹۶ میانگین سن ازدواج مردان در استان ۲۷ سال و ۹ ماه و زنان ۲۲ سال و ۶ ماه بوده است.

وی با اشاره به روند کاهش ازدواج و افزایش طلاق در کشور و به تبع آن در استان بیان کرد: نرخ طلاق در خراسان رضوی از ۲.۴ در سال ۹۰ به ۲.۶۷ در سال ۹۵ رسیده است.

نیری ادامه داد: در هشت ماه امسال ۱۰ هزار و ۳۰۲ مورد واقعه طلاق در استان به ثبت رسیده که ۲۶.۵ درصد طلاق های ثبت شده در دوران عقد رخ داده است.