استفاده بیشتر از پتانسیل بانوان در پست های مدیریتی با رفع موانع

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بطحایی صبح امروز ۲۶ آذرماه در آیین تکریم و معارفه مدیران کل امور زنان و خانواده، با اشاره به جایگاه زنان در جامعه گفت: زنان همواره با بی عدالتی روبرو بوده اند و این نابرابری ها دو جنبه کیفی و کمی دارد.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: در جنبه کمی در سال های اخیر دستاوردهای خوبی داشتیم و امروز تقریبا در آموزش و پرورش بین دختران و پسران تفاوت معنی دار به چشم نمی خورد مگر در مناطقی که به علت محرومیت ها هنوز شاهد تفاوت هایی هستیم.

وی ادامه داد: بالاتر از کمیت، نابرابری کیفیت است و متاسفانه شاهد تفاوت و فاصله قابل توجهی بین دانش آموزان دختر و پسر هستیم و برخی از این نابرابری ها پنهان بوده و به چشم مسئولان نمی آید.

بطحایی با اشاره به این که در برخی مدارس مختلط و یا دخترانه ای که معلم مرد وجود دارد دختران از تربیت بدنی محروم هستند، بیان کرد: برخی مدارس ابتدایی که اغلب در مناطق محروم هستند، دانش آموزان دختر در ساعت تربیت بدنی در گوشه ای از حیاط مدرسه بازی می کنند و این از آثار نابرابری میان دختران و پسران است.

وزیر آموزش و پرورش دسترسی نداشتن دختران به مراکز یادگیری ثانوی را یکی دیگر از آثار این نابرابری دانست و اضافه کرد: پژوهش سراها، کتابخانه ها وکانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان محیط هایی هستند که برای هر دو جنسبت فراهم شده است.

وی در این مراسم تاکید کرد که حل موضوع مذکور باید یکی از دغدغه های امور بانوان باشد.

بطحایی به جمعیت۶۰ درصدی زنان و دختران درآموزش و پرورش اشاره و اظهار کرد: علیرغم جمعیت انبوه زنان و دختران در آموزش و پرورش از این پتانسیل نیروی انسانی استفاده نشده است و مدیرکل امور زنان موظف به ارایه راهکار و حل این مشکل با کمک مسئولان ذی ربط است. در این زمینه باید هر ساله، فعالیت های انجام شده توسط امور زنان رصد شود تا براساس شاخص های مربوط میزان پیشرفت آن مشخص شود.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: موانع جذب زنان در پست های مدیریت باید شناسایی و رفع شود، البته زنانی که در پست های مدیریتی به کار گرفته می شوند در زندگی خود با محدویت هایی مواجه خواهند شد.

بطحایی در پایان گفت: آموزش و پرورش تلاش می کند از پتانسیل بانوان در پست های مدیریتی بیش از پیش استفاده کند.