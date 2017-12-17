به گزارش خبرنگار مهر، عباس جدیدی به عنوان یکی از اصلی‌ترین رقبای انتخاباتی رسول خادم رئیس کنونی فدراسیون کشتی در نشست مجمع انتخابات رئیس بعدی، به تازگی با نامه نگاری و ارائه مستنداتی به مراجع ذیصلاح، خواستار بررسی وضعیت برخی روسای هیات های کشتی شده است.

جدیدی با ارائه این مستندات که اسامی برخی روسای هیات های کشتی در آن وجود دارد، مدعی شده برخی از روسای هیات های کشتی به عنوان اعضای مجمع، دوشغله هستند و با توجه به قوانین دوشغله ها، حق حضور در مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کشتی را ندارند.

بنا بر این گزارش عباس جدیدی بیانیه ای نیز پیش از حضورش در انتخابات فدراسیون کشتی منتشر کرده که متن آن به شرح زیر است:

«بدون تردید توسعه ورزش کشتی نیازمند نگاهی علمی، هدفمند و کاملاً بومی است تا بتواند ضمن فعال سازی ظرفیت های موجود، ظرفیت های نوینی در ورزش کشتی ایجاد کرده و جایگاه این ورزش را به جایگاه واقعی خود برساند. این امر محقق نمی شود مگر اینکه نگاه فرد محور و سلیقه ای جایگزین نگاه مشارکتی، قانون مدار و برنامه محور شود. بر این اساس و با توجه به نتایج نگران کننده تیم های ملی کشتی ایران در سال های اخیر و فقدان قانون گرایی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، مصمم شدم پا به عرصه انتخابات فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران بگذارم و علی رغم آگاهی کامل از چالش ها و موانع موجود، دیدگاه های خود را برای توسعه کشتی ایران به محضر اعضای محترم مجمع فدراسیون و مردم شریف ایران برسانم.

برنامه ریزی برای توسعه کشتی نیازمند مطالعه و توجه دقیق به شرایط همواره متغیر نظام ورزش جهانی و همچنین شرایط متغیر کشور بویژه از منظر اقتصادی است. بر این اساس در برنامه حاضر که با یک چشم انداز 4 ساله تدوین شده سعی نموده ام، ایده ها، راهبردها و اقدامات عملی خود برای کسب بهترین نتایج در یک فرایند 4 ساله را تشریح نمایم. با این حال ضروری است تأکید نمایم؛ فرایند توسعه کشتی با تدوین و اجرای کامل نظام جامع استعدادیابی و استعدادپروری با تأکید بر «سواد کشتی» آغاز شده و تا پایداری کامل کسب عناوین قهرمانی در میادین جهانی و المپیک و به عبارت ساده تر؛ کسب مدال آوری پایدار در همه رده ها تداوم می یابد. یکی از مهمترین نگرانی های اینجانب و جامعه کشتی، فقدان پایداری در مدال آوری و کسب رتبه های قهرمانی است که از مهمترین دلایل آن می توان به فاصله فنی قابل توجه ورزشکاران هر وزن از منظر فنی، تأکید بر تداوم روش گلخانه ای در پرورش و به کارگیری ورزشکاران ملی پوش، بی توجهی به پشتوانه سازی از طریق سرمایه گذاری بر کشتی رده های پایه و از همه مهمتر بی توجهی به تحقیق و توسعه در کشف و به کارگیری روش های نوین تمرینی و نحوه توسعه فرایندهای آموزشی آن ها اشاره کرد. فقدان طرح ملی آمایش کشتی قهرمانی نیز همچنان از اصرار مدیران بر تداوم روش های مدیریت سنتی خبر می دهد و این بی توجهی در آینده بسیار نزدیک، گریبان کشتی کشور را خواهد گرفت. بر این اساس ضروری است تأکید نمایم؛ از طریق یک برنامه 4 ساله نمی توان تحولی اساسی در این فرایند بلندمدت ایجاد نمود ولی معتقدم می توان با ریل گذاری صحیح طی 4 سال، کشتی کشور را به مدت بسیار طولانی از آثار آن منتفع ساخت. این امر تنها با مشارکت و همراهی همه صاحبان و علاقه مندان کشتی کشور محقق خواهد شد، امری که نیازمند عزمی جدی برای خارج کردن فدراسیون کشتی از انحصار و رویکردهای سلیقه ای و بخشی است.

در برنامه حاضر توجه جدی به باشگاه ها و خانه های کشتی در سراسر کشور به عنوان سنگ بنا و محور توسعه همگانی کشتی مورد توجه قرار داشته و تنها از طریق افزایش سطح مشارکت سازمان یافته علاقه مندان به ورزش کشتی است که امکان ظهور و بروز استعدادهای کشتی در سراسر کشور فراهم می شود. در این میان از طریق سرمایه گذاری بر روی تمامی استان ها و نه فقط مناطق کشتی خیز، می توان ضمن مدیریت هزینه، همزمان کشتی و اقتصاد آن در سراسر کشور را به سمت رونق و پویایی بیشتر سوق داد. مربیان استعدادپرور در تمامی استان ها دارای بیشترین نقش در افتخارآفرینی کشتی ایران در میادین بین المللی هستند و ضروری است به عنوان محور توسعه منابع انسانی کشتی کشور مورد توجه قرار گیرند.

یکی دیگر از محورهای مهم برنامه اینجانب، توسعه اقتصاد کشتی و کشتی حرفه ای در قالب رونق بخشی و ارتقاء کمی و کیفی لیگ ها و مسابقات کشتی است. تا زمانی که لیگ کشتی ایران به لیگی حرفه ای و پویا تبدیل نشود و تا زمانی که ظرفیت استارتاپ ها، کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان مرتبط با کشتی فعال نشود، نمی توان انتظار درآمدزایی و تحول خاصی از ورزش کشتی داشت و نه تنها انگیزه کشتی گیران افزایش نمی یابد بلکه ماجرای سهم خواهی از بودجه های دولتی و وابستگی شدید به آن همچنان ادامه خواهد داشت. این در حالی است که علی رغم جایگاه ممتاز کشتی ایران در جهان، دیپلماسی کشتی ایران بسیار ناکارآمد عمل کرده و متأسفانه در سال های اخیر نتوانسته است در ارتباط با اتحادیه جهانی کشتی موفق و تأثیرگذار عمل نماید.

در پایان امیدوارم مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی ضمن توجه به برنامه های اینجانب، به تکلیف خطیر انتخاب ریاست فدراسیون بر مبنای شایستگی عمل نموده و زمینه را برای تحولی بنیادین در کشتی ایران فراهم نماید.»