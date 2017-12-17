ناوگان صادراتی اردبیل حمایت شود/ضرورت افزایش سهمیه برگه«دوزبلاغ»

علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اذعان به اینکه گمرک بیله سوار مبدا اصلی صادرات استان محسوب می شود، اضافه کرد: ضروری است با اقدامات مختلف زمینه حمایت از ناوگان صادراتی با هدف توسعه صادرات استان فراهم شود.

وی با بیان اینکه یکی از شیوه های حمایت اختصاص سهمیه دوز بلاغ است، ادامه داد: دوزبلاغ معافیت از پرداخت عوارض متقابل دو کشور است، اضافه کرد: از دی ماه سال ۹۴ تا دی ماه سال ۹۶ یعنی به مدت دو سال سهمیه دوزبلاغ اختصاصی استان ۱۰ هزار برگ بوده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان افزود: این برگه که قرارداد فی ما بین دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران است در دو مرز بیله سوار و آستارا پرداخت می شد و در ابتدا سهمیه آستارا ۳۵ درصد و بیله سوار۶۵ درصد بود.

وی تاکید کرد: ارزش دلاری هر برگ ۱۶۰ دلار است که برای ناوگان ایرانی حامل بار صادراتی ارائه می شود و در مرز بیله سوار ماهانه ۶۵۰ برگه مصرف می شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل استان تاکید کرد: این سهمیه قابل قبول نبود و با پیگیری های صورت گرفته نسبت آستارا و بیله سوار وارونه شده و در وضعیت فعلی ۶۵ درصد از سهمیه به استان اردبیل اختصاص یافته که افزایش آن همچنان پیگیری می شود.

رحمتی سهمیه سال ۲۰۱۸ دوزبلاغ را ۱۴ هزار برگه عنوان و تاکید کرد: با هدف حمایت از توسعه ناوگان صادراتی و کاهش هزینه های حمل و نقل افزایش سهمیه در دستور کار قرار گرفته است.