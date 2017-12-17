به گزارش خبرنگارمهر، علیاکبر حسینزاده، قبل از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر قائمشهر، در خصوص سخنان اخیرش مبنی بر مشکلات ترافیکی قائمشهر، اظهار داشت: ضمن عذرخواهی از رئیس پلیس راهور شهرستان،هفته گذشته فرمانده انتظامی قائمشهر با معاونان خود جلسهای تشکیل داده و مشکلات ترافیکی شهر را بررسی کردند که از زحمات همه این عزیزان تقدیر میکنیم.
وی با اشاره به ساماندهی دستفروشان سطح قائمشهر، عنوان کرد: پیگیر ایجاد بازارهای محلی در سطح شهر هستیم و بزودی این دستفروشان جابجا خواهندشد.
حسینزاده در ادامه این جلسه از معارفه رسمی دکتر معینپور، شهردار منتخب قائمشهر در چند روز آینده خبر داد.
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