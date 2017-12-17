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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۳

رئیس شورای شهر قائم‌شهر:

نصب دوربین‌های پایش ترافیکی در قائم‌شهر آغاز شد

نصب دوربین‌های پایش ترافیکی در قائم‌شهر آغاز شد

قائم‌شهر- رئیس شورای شهر قائم‌شهر از آغاز به کار نصب دوربین‌های سطح شهر توسط‌یک شرکت معتبر تهرانی، خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، علی‌اکبر حسین‌زاده، قبل از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر قائم‌شهر، در خصوص سخنان اخیرش مبنی بر مشکلات ترافیکی قائم‌شهر، اظهار داشت: ضمن عذرخواهی از رئیس پلیس راهور شهرستان،هفته گذشته فرمانده انتظامی قائم‌شهر با معاونان خود جلسه‌ای تشکیل داده و مشکلات ترافیکی شهر را بررسی کردند که از زحمات همه این عزیزان تقدیر می‌کنیم.

وی با اشاره به ساماندهی دست‌فروشان سطح قائم‌شهر، عنوان کرد: پیگیر ایجاد بازارهای محلی در سطح شهر هستیم و بزودی این دست‌فروشان جابجا خواهندشد.

حسین‌زاده در ادامه این جلسه از معارفه رسمی دکتر معین‌پور، شهردار منتخب قائم‌شهر در چند روز آینده خبر داد.

کد مطلب 4174351

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