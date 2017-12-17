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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲

لوپن: امیدوارم پوتین برنده انتخابات ۲۰۱۸ روسیه باشد

لوپن: امیدوارم پوتین برنده انتخابات ۲۰۱۸ روسیه باشد

رئیس حزب راست افراطی فرانسه ابراز امیدواری کرد که ولادیمیر پوتین در انتخابات سال آتی روسیه به پیروزی برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مارین لوپن رئیس حزب جبهه ملی فرانسه با اعلام اینکه هیچ دلیلی برای دشمنی غرب با روسیه وجود ندارد ابراز امیدواری کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ روسیه، ولادیمیر پوتین به پیروزی برسد.

در صورت پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ روسیه، وی برای چهارمین بار رئیس جمهوری این کشور خواهد بود.

لوپن در ادامه گفت: به عنوان جبهه ملی فرانسه امیدواریم که پوتین در انتخابات ۲۰۱۸ پیروز شود چون معتقدیم که روابط روسیه و فرانسه باید گسترش بیابد. روسیه کشور بزرگی است و هیچ دلیلی برای حذف آن از معادلات جهانی وجود ندارد و هیچ دلیلی هم برای دشمنی با روسیه آنگونه که اتحادیه اروپا در سال های اخیر علیه مسکو به اجرا گذاشته است وجود ندارد.

لوپن که در سال جاری میلادی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شرکت کرده بود در ماه مارس و در فاصله باقی مانده تا دور دوم انتخابات به مسکو سفر کرده و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، دیدار کرد.

وی در این دیدار وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در جهت رفع تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه تلاش خواهد کرد.

کد مطلب 4174352
عبدالحمید بیاتی

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