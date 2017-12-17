۵۶ دکل تجمیعی تلفن همراه در اصفهان نصب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا مصور پیش از ظهر یکشنبه در شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر در شهر اصفهان با دو مشکل اساسی در حوزه نصب دکل‌های مخابراتی روبرو هستیم، اظهار داشت: باید توجه داشت که مزایا و معایب نصب دکل‌های مخابراتی برای شهروندان هنوز شفاف‌سازی نشده است و از این رو با مشکلاتی روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه مقاومت ذهنی برای نصب دکل‌های مخابراتی وجود دارد، اضافه کرد: در این زمینه شهرداری با شرکت مخابرات حاضر به تفاهم است که حتی مکانی را از شهرداری در اختیار مخابرات قرار دهیم اما بعضا همسایگان بر روی موضوع امنیتی و بهداشتی اعتراض دارند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری متولی سیما و منظر شهری نیز هست، ابراز داشت: باید توجه داشت که در کشور ایران بین تکنولوژی دکل‌های مخابراتی و سیما و منظر شهری تناقضاتی وجود دارد که باید برطرف شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه با رایزنی‌های صورت گرفته با یکی از اپراتورها، تاکنون موفق به راه اندازی ۵۶ دکل تجمیعی در شهر اصفهان شدیم، گفت: امیدواریم دیگر اپراتورهای تلفن همراه نیز در این زمینه با شهرداری همکاری لازم را داشته باشند.

مصور با اشاره به اینکه در حال حاضر در برخی از مناطق شهر اصفهان مشکل بهداشتی در خصوص نصب دکل‌های مخابراتی شفاف سازی شده است، افزود: امیدواریم این روند در همه مناطق شهرداری اجرایی شود.