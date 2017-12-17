نخستین کارگروه تخصصی پویانمایی رضوی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، نخستین جلسه کارگروه تخصصی پویانمایی رضوی با حضور حجتالاسلام حجت گنابادینژاد، رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی، محمدعلی چمیگو، مدیر عامل موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی و نیز اساتید این رشته از جمله گلپایگانی، سرشار، ابوالحسنی، نوری اسکویی در دو بخش صبح و عصر روز پنجشنبه، ۲۳ آذرماه در این موسسه برگزار شد.
پیرو دیدار و دستور حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی با جمعی از هنرمندان حوزه پویانمایی کشور همزمان با تاریخ ۲۱ شهریورماه، روز ملی سینما، تشکیل کارگروه تخصصی پویانمایی در آستان قدس رضوی با استفاده از تجربیات و عضویت جمعی از متخصصان و فعالان پویانمایی و هنرهای دیجیتال در دستور کار موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی قرار گرفت.
مطابق چهارمین بند از منشور هفتگانه رهبر انقلاب، استفاده از ظرفیتهای فرهنگی عظیم آستان قدس رضوی در فضای عمومی کشور و جهان اسلام مورد تاکید واقع شده است، حمایت از هنر پویانمایی به منظور ایجاد بستری مناسب برای فعالیت هدفمند در راستای خلق آثار پویانمایی مرتبط با رسالتهای آستان قدس رضوی از جمله مهمترین اهداف تشکیل این کارگروه تخصصی است.
همچنین در این کارگروه، تدوین سیاستهای جامع و راهبردی آستان قدس رضوی در حوزه پویانمایی با نگاهی به بیانات رهبر معظم انقلاب و برآورد خواستهها و نیازهای پویانمایی کشور در حوزه فرهنگ رضوی جز برنامههای جلسه آتی قرار گرفت.
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