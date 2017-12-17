عضو شورای شهر مشهد رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه مجمع انتخابی رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی با حضور ۱۷ عضو از ۱۷ عضو مجمع انتخابی این هیئت از جمله رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی کشورمان ، صبوریان مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، نماینده ورزشکاران، باشگاه ها، مربیان، داوران، شهرستانها و دیگر اعضا در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.

در این مجمع ناصر بیدل، محمدرضا جعفری، مسعود ریاضی، محمدرضا عادلی، علی اکبر عیسی زاده و قدرت الله قائمی به عنوان کاندید حضور داشتند که عیسی زاده، عادلی، قائمی و جعفری پیش از آغاز رای گیری به نفع مسعود ریاضی انصراف دادند.

در پایان پس از رای گیری از اعضای مجمع انتخابی مسعود ریاضی توانست با کسب ۱۶ رای از مجموع ۱۷ رای اخذ شده به مدت ۴ سال ریاست هیات کشتی خراسان رضوی را بر عهده بگیرد.ناصر بیدل در این مجمع تنها یک رای کسب کرد.

ریاضی هم اکنون عضو شورای اسلامی شهر مشهد است.