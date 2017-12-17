مدیران باید در اقامه نماز پیشگام باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز یکشنبه در سومین اجلاس استانی نماز با عنوان فضای مجازی که در سالن تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهارداشت: همه بدنبال پرستیدن یک معبود هستند و همه موجودات تسبیح خداوند می گویند اما انسان تفاوت دارد زیرا رانده بهشت است و در بهترین وضعیت آفریده شده و در اسفل السافلین است که باید با عقل و عبادت خود را بالا بکشد و به تعالی برسد.

وی بیان کرد: ما مثل یک مسافریم که باید نقطه وصل خود را پیدا کنیم و به یک شکلی به اصل خود بازگردیم و این روح پرستش که در انسان است عده ای را به خدا نزدیک می کند و عده ای نیز راه انحراف طی می کنند.

استاندار یادآورشد: نماز از مهمترین ابزارهایی است که ذکر خدا را به انسان یاداوری می کند و یکی از راههای نزدیک شدن به معبود اقامه نماز است و انسان را به اصل خود می رساند و حلقه اتصال به پروردگار است.

وی بیان کرد: یکی از ویژگیهای همه مکاتب دینی، تبلیغ است و کار روحانیت ما هم همین است و ما باید از امکانات روز لستفاده کنیم.

زاهدی تصریح کرد: امروز یک شبکه مویرگی در جهان ایجاد شده که نه کارمند و تجهیزات خاص می خواهد و همه می توانتد از آن استفاده کنند که فضای مجازی است.

وی اضافه کرد: شبکه های اینترنت و فضای مجازی امروز بهترین فرصت برای تبلیغ دینی است و باید از این فضا بخوبی استفاده کنیم و باید مهارت استفاده از فضای مجازی را کسب کرده و از آن بخوبی استفاده کنیم.

زاهدی یادآوزشد: مصداق اصلی ایات الهی امروز جمهوری اسلامی است و در این عرصه همه کسانی که مسئولیت دارتد اعم از اداره ارشاد، آموزش و پرورش، رسانه ها، ستاد اقامه نماز در تبلیغ نماز مشارکت کنند.

استاندار قزوین اظهارداشت: باید از همه مدیران و اهالی رسانه با روش طوفان فکری، ایده هایی بدهیم و از جمع آنها به یک دستاورد و روش مناسبی برسیم و در اقامه نماز همت کنیم.



