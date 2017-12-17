برپایی بیست و چهارمین «شب آواز ایرانی» در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین مراسم «شب آواز ایرانی» شنبه ۲۵ آذر در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد. داوری و کارشناسی این مسابقه آواز را فریدون شهبازیان، مظفر شفیعی و علی اصغر شاه زیدی بر عهده داشتند.

نوذر گودرزی خواننده و حمید فدایی نوازنده تار با انتخاب شعری از مولانا اولین گروهی بودند که در این مسابقه به اجرا پرداختند. گروه دوم هم متشکل از صابر جعفریان خواننده و الیاس جهانگیری نوازنده سه تار بر اساس شعری از حافظ، قطعه دوم این محفل را نواختند.

فرهاد فرامرزی خواننده و رامین آشنا نوازنده تار هم در سومین نوبت آوازخوانی و اجرای موسیقی بیست و چهارمین «شب آواز ایرانی» روی صحنه رفتند. ضمن اینکه پرهام کاکاوند خواننده و نوازنده تمبک و سیاوش معصومی نوازنده سنتور نیز به عنوان گروه چهارم به اجرا پرداختند. در ادامه مجتبی عسگری خواننده و صائب کاکاوند نوازنده قطعه ای را اجرا کردند.

هر یک از گروه های شرکت کننده در این مراسم فرصت داشتند تا در ۱۵ دقیقه قطعه منتخب خود را اجرا کنند. در ادامه داوران نظرات و نکاتی را درباره کیفیت اجرای هریک از گروه ها اعلام می کردند.