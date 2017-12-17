روش برخورد با دستفروشان مناسب نیست/ لزوم بازنگری در ساماندهی

محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به صحنه های منتشر شده از برخورد با دستفروشی در خیابان ولیعصر گفت: این صحنه ها، صحنه های ناگواری بود و اتفاقی بد است که نمونه آن زیاد است که یکی از آنها کشف شده است.

وی تأکید کرد: نحوه برخورد، رفتار با دستفروشان باید طراحی مجدد شود و در این زمینه باید بررسی شود قانون به چه مواردی تأکید کرده است.

هاشمی با اشاره به دستفروشی در مترو گفت: آن زمان که در مترو فعالیت داشتیم، پدیده دستفروشی در مترو تازه آغاز شده بود که به دلیل این که با آن برخورد نشد، روز به روز گسترش یافت و حالا می بینیم از تعداد مسافران بیشتر شده است، این روش برخورد مناسب نیست خوشبختانه دیدیم که هم شهردار و هم دادستان با خاطیان برخورد کردند و این نشان می دهد که کسی با این رفتارها موافق نیست. باید روش ساماندهی با دستفروشان طراحی شود.

رئیس شورای شهر تهران همچنین در خصوص جلسه امروز شورای شهر تهران توضیح داد: امروز یکی از جلسات آرام و مفید شورا بود که به موضوع مهم شهرسازی پرداخت، گزارشاتی که رئیس کمیسیون شهرسازی در خصوص بارگذاری های خارج از طرح جامع دادند، تفصیلی بودند. همچنین نیازهای هفت گانه در شهر تهران، پارکینگ سازی، فضای سبز و غیره نیز در این گزارش به خوبی دیده شده بود.

هاشمی با اشاره به طرح دیگر مصوب در این جلسه خاطرنشان کرد: قرار است تا ۳ الی ۵ ماه آینده، آمار دقیقی از میزانی که از طرح جامع و تفصیلی عدول شده، به شورا ارائه شده تا براساس این گزارش طرح تفصیلی مورد بازنگری قرار گیرد.