کلانتری: برنامه های زیادی برای تکواندو دارم/ رقیب پولادگر هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار کلانتری امروز یکشنبه در جریان نشست خبری تصریح کرد: تکواندو یکی از رشته های موفق و مدال آور سال‌های اخیر ورزش کشور بوده است. اولین طلای جهان توسط مهدی بی باک و اولین جام قهرمانی جهان در زمان دوره مدیریت بنده بدست آمد. در این مدت هم حامی تکواندو بوده ام وهیچگاه خلاف منفعت این رشته صحبت نکردم.

وی افزود: اولین برنامه من در فدراسیون جمع کردن خانواده بزرگ تکواندو دور هم و بازگرداندن وفاق و همدلی به این رشته است چرا که معتقدم با وجود چنین اختلافاتی یک تیم ملی منسجم راهی مسابقات برون مرزی نخواهد شد. همه اهالی تکواندو باید در پیروزی ها و شکست های احتمالی دخیل باشند.

رئیس پیشین فدراسیون تکواندو با اشاره به مهاجرت تکواندوکاران به خارج از کشور افزود: برای این موضوع هم برنامه داریم، پتاتسیل بالایی در بخش مربیگری داریم که می توانیم با ایجاد دفتری رایزنی کرده و این مربیان را در اختیار سایر کشورها قرار دهیم و با تامین و توجه به مشکلات قهرمانان از خروج آنها جلوگیری کرده و یا برای حضور در لیگ سایر کشورها به آنها کمک کنیم.

کلانتری ادامه داد: تصمیم گیری در فدراسیون باید شورایی باشد. حتی مربیان تیم ملی نیز باید در شورایی با حضور متخصصان امر انتخاب شوند. علاقمندیم بیش‌تر از آنچه فرد تصمیم گیری کند با دعوت از همه دلسوزان این رشته آنها را در تصمیم سازی دخالت دهیم وموفق هم خواهیم بود. این روش به انتخاب افراد اصلح خواهد انجامید و اثرات مثبتی خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به مسایل مالی هم اشاره کرد و افزود: شفافیت مالی دستور اصلی کار خواهد بود. چه ایرادی دارد که بودجه و هزینه ها مشخص شود و همه خانواده تکواندو در جریان باشند وحتی نقد کنند. ضمن اینکه بخشی از درآمد ها به هیات ها تعلق می گیرد و با جذب اسپانسرهای قوی نیاز مالی فدراسیون را تامین خواهیم کرد.

رئیس پیشین فدراسیون تکواندو افزود: تمرکز زدایی بخش دیگری از برنامه های مورد نظر است. فدراسیون باید برنامه ریزی و انجام کارهای کلان را در اختیار داشته باشد و برخی امور را به بخش های دیگر و هیات ها واگذار کند. همچنین مبارزه با دوپینگ و کسب کرسی های بین المللی و حضور در تصمیم سازی کلان فدراسیون جهانی از دیگر برنامه هاست.

وی در مورد رقابت با ‌پولادگر هم گفت: سال هاست با وی رفیق هستم. پولادگر تلاش زیادی برای موفقیت تکواندو داشت. ولی اکنون رقیب هستیم و روز شنبه در مجمع حضور خواهم داشت و از مسئولان وزارت ورزش که قول داده اند شرایط مساوی برای همه نامزدها فراهم کنند تشکر می کنم. من به قول این عزیزان ایمان دارم و هر کس که رای اعتماد مجمع را جلب کند قطعا مورد قبول سایر خواهد بود.

کلانتری در مورد ائتلاف با پولادگر یا سایر نامزدها هم گفت: پیش از این گفته بودم که شاید با کاندیدایی ائتلاف کنم ولی تا کنون چنین موضوعی مطرح نیست و برای تمام نامزدها احترام قائل هستم. روز شنبه رقابت سالمی خواهیم داشت. هر چند ممکن است چنین اتفاقی بیفتد ولی قطعا روز شنبه به مجمع خواهم رفت و به نفع کسی کنار نمی روم.