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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۶

مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان:

پرداخت عوارض سالانه خودرو در کرمان برون سپاری می شود

پرداخت عوارض سالانه خودرو در کرمان برون سپاری می شود

کرمان- مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان از برون سپاری پرداخت عوارض سالانه خودرو به دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عرب نژاد پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کلیه مالکان خودروهای سبک و سنگین می‌توانند از هم اکنون با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، نسبت به صدور و پرداخت قبض عوارض سالانه و مفاصا حساب خودرو خود اقدام کنند و این اقدام با همکاری اداره تشخیص وصول و درآمدهای عمومی شهرداری انجام شده است.

وی راه اندازی ارتباط سیستم اتوماسیون اداری شهرداری کرمان به شبکه دولت از طریق «پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات» را از دیگر اقدامات این سازمان در دوماهه اخیر دانست و افزود: هدف از این اقدام، تسریع در روند مکاتبات واحدهای شهرداری با سایر نهادها است.

مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان همچنین به برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با حملات سایبری نسل جدید و راهکارهای مقابله با این گونه حملات اشاره کرد و گفت: امروزه حملات سایبری، یکی از راه‌ کارهای دسترسی به اطلاعاتِ ارگان‌های دولتی است.

عرب نژاد تصریح کرد: اگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی با این‌گونه حملات آشنا نباشند، اطلاعات سازمان به‌راحتی به بیرون قابل انتقال خواهد بود؛ بنابراین، باید اطلاعات به‌خوبی حفظ و سناریویی برای جلوگیری از حملات سایبری تهیه شود.

کد مطلب 4174396

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