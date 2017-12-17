اشاعه و کاربست نتایج تحقیق از مراحل اساسی فرآیند پژوهشی است

به گزارش خبرنگارمهر، معروفی امروز یکشنبه در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در سنندج گفت: علی رغم تمام کاستی هایی که در حوزه پژوهش کشور وجوددارد از لحاظ کمی وضعیت کشورمان ارتقا یافته است.

وی با اشاره به اینکه انتظار می رود پژوهش ها رافع مشکلات باشند، عنوان کرد: بر اساس رهنمودهای سیاست گذاران کشور تاکید اساسی بر پژوهش شده و باید علم تبدیل به ثروت شود و این اقدام کار و رسالت پژوهشگران است.

وی اظهارداست: نقش و اهمیت پژوهش در رشد جوامع بر کسی پوشیده نیست و همواره جوامع پیشرفته موقعیت خود را بیش از هر چیر مرهون گسترش علم و دانش می دانند.

رییس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان یکی از شاخص های پژوهش را تولید ناخالص ملی خواند و بیان کرد: بیشترین سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص ملی مربوط به کشور کره جنوبی با ۴.۲ درصد است و این میزان در ایران حدود نیم درصد است.

معروفی اضافه کرد: بر اساس سیاست های کلی علم و فناوری که توسط رهبری در سال ۹۴ ابلاغ شده تا پایان سال ۱۴۰۴ بودجه تحقیق و پژوهش باید به چهاردرصد ارتقا پیدا کند.

وی با بیان اینکه تولیدات علمی کشورمان در سال های اخیر رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرده است، افزود: جایگاه ایران در تولید علم بر اساس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در بین ۲۵ کشور برتر تولید کننده علم دنیا از لحاظ کمیت قرار دارد.

وی عنوان کرد: بر اساس پایگاه آی.اس.آی ۸۵ درصد از علم دنیا توسط همین ۲۵ کشور که ایران هم عضو آن است تولید می شود.

رییس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان با اشاره به اینکه تولید علمی که به حل مشکلات جامعه منجر نشود فایده ای ندارد، ادامه داد: یکی از دلایل اساسی عدم ارتباط بین تولید علم و حل مشکلات کشور این است که ما برای حل مسئله تحقیق نمی کنیم.

معروفی یکی از مراحل اساسی فرایند پژوهش را اشاعه و کاربست نتایج تحقیق خواند و گفت: این فرآیند به منزله حلقه واسط تمام مراحل پژوهش است.

وی بیان کرد: عدم کاربست یافته های پژوهشی عملا به معنی اتلاف و هدر دادن سرمایه و زمان است.

وی تاثیر ویژگی های پژوهشی بر عدم کاربست پژوهش، موانع مربوط به سفارش دهنده و کارفرمایی پژوهش و تاثیر ویژگی های سازمان بر عدم کاربست را از موانع و چالش های اصلی کاربست پژوهش ذکر کرد.