ديدار دبير حزب سوسياليست ايتاليا با رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس

به گزارش خبر گزاري مهر ، ميردامادى دراين ديدار بااشاره به روابط خوب جمهورى اسلامي ايران با كشورهاى عضو اتحاديه اروپايي ، اظهار اميدوارى كرد كه اين روابط در حل مسايل منطقه اى و بين المللي از گستردگي و توسعه بيشترى برخوردار شود.

وى با يادآورى سير صعودى حوادث تاسف بار درعراق بويژه ترور آيت الله حكيم ، حمله به مقر سازمان ملل متحد و صليب سرخ جهاني در شهرهاى عراق و درگيريهاى مستمر نيروهاى ائتلاف با عراقي ها، گفت : بنظر مااولين و بزرگترين اشتباه آمريكايي ها درعراق ، علي رغم پيچيدگي هاى آن كشور، عدم استفاده از الگوى افغانستان و عدم واگذارى سريع قدرت به مردم عراق است .

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراى اسلامي ، گسترش درگيرى ها به اماكن مقدس اسلامي را موجب حساسيت بيشتر مسلمانان منطقه عليه نيروهاى ائتلاف توصيف كرد و گفت : اميدواريم با محوريت سازمان ملل متحد و حضور فعالتر و نقش آفريني بيشتر اروپا درمساله عراق ، شاهد واگذارى قدرت به مردم آن كشور و تثبيت امنيت و ثبات درعراق باشيم .

ميردامادى در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اين مطلب كه استقرار مردمسالارى درتمامي كشورها، پديده اى فرهنگي ، زمان بر و اجتماعي است ، افزود : هرگز نمي توان با قوه قاهره نيروى نظامي ، دمكراسي را به كشور ديگرى صادر كرد.

وى درخصوص تحولات جامعه ايران و نقش جنبش اصلاحات دراين تحولات تصريح كرد، باروى كارآمدن دولت آقاى خاتمي و تشكيل مجلس ششم ، تلاش همه اصلاح طلبان تنش زدايي درسياست خارجي و تحكيم و استقرار نهادهاى مدني ، مردم سالارى و قانون گرايي درسياست داخلي كشور بوده و اين روند مورد تاييد اكثريت جامعه است .

دبير كل حزب سوسياليست ايتاليا نيز بر علاقه دولت و مردم ايتاليا براى گسترش روابط با جمهورى اسلامي ايران تاكيد كرد و افزود : ما معتقديم هرگونه تحول سازنده درعراق و منطقه خاورميانه ، بدون در نظر گرفتن كشورهاى مهم منطقه بويژه ايران غير ممكن است .

دميكلس واگذارى هرچه سريعتر قدرت به مردم عراق را اجتناب ناپذير دانست و اظهار اميدوارى كرد كه با استمرار رايزني ها و همكارى هاى جمهورى اسلامي ايران و اتحاديه اروپايي ، شاهد استقرار صلح و امنيت درمنطقه خاورميانه باشيم .

دميكلس با ستايش از روند مردم سالارى درايران افزود : دولت و ملت ايتاليا، روند دموكراسي در جمهورى اسلامي ايران را با دقت ، حساسيت و علاقه دنبال مي كند. وى همچنين با اشاره به نقش تعيين كننده پارلمان ها درسياست گذارى كشورهاخواستار همكارى و رايزني بيشتر مجلس شوراى اسلامي و پارلمان ايتاليا شد.

لازم به ذكر است كه الهه كولايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراى اسلامي نيز در اين ديدار حضور داشتند.