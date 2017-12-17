دستگیری سارق زورگیر/ تهدید قربانیان با چاقو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد ضرغام آذین رییس کلانتری ۱۲۴ قلهک گفت: عوامل تجسس کلانتری در حین گشت زنی در خیابان دولت خیابان یخچال به یک دستگاه موتور سیکلت پلاک مخدوش تیزرو با یک نفر راکب جوان مشکوک شدند که در حال پرسه زنی در اطراف شهروندان بودند.

وی گفت: پس از متوقف نمودن از وی یک قبضه چاقو و چهار دستگاه گوشی تلفن همراه که طور حرفه ای جاسازی کرده بود کشف کردند. با توجه به تناقض گویی در خصوص علت حضورش در محل دستگیری و کشف چاقو و گوشی به کلانتری دلالت شد.

رئیس کلانتری ۱۲۴ قلهک افزود: در بررسی گوشی های مکشوفه دو نفر از مالکین که جوان ۲۰ ساله بودند که با حضور در کلانتری با مشاهده متهم دستگیر شده و گوشی موبایلشان اقدام به شناسایی وی کردند.

سرهنگ ضرغام گفت: این دو جوان در ادامه اظهار داشتند روز گذشته در خیابان اختیاریه در حال تردد بودند که متهم مذکور به همراه ۴ نفر ازهمدستانش با موتورسیکلت به وی نزدیک شدند و با تهدید چاقو و ضرب و شتم اقدام به سرقت دستگاه گوشی موبایل ساعت مچی و مبلغ ۲۵۰ هزار تومان وجه نقد کردند واز محل متواری شدند.

رئیس کلانتری ۱۲۴ قلهک ادامه داد: در ادامه متهم با مشاهده مستندات و شنیدن اظهارات شاکیان به سرقت به عنف اموال شان با تهدید و ضرب و شتم اعتراف نمود و اظهار داشت با همدستی ۳ نفر دیگر از همدستانش با موتور سیکلت در مناطق بالا شهر پرسه زنی دور نقاط خلوت با شناسایی شهروندان با تهدید چاقو اقدام به زور گیری و سرقت اموالشان می کردند و در صورت مقاومت مالباختگان اقدام به ضرب و شتم آنها می کردند.