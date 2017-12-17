رونمایی از سامانه مدیریت یکپارچه ناوگان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در حاشیه بازدید از نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته در محل مصلی امام خمینی با حضور در غرفه سامانه مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه ناوگان (مبین) که در زمینه ارائه خدمات مدیریت حمل و نقل یکپارچه و هوشمند به صاحبان کالا و فعالان صنعت حمل و نقل، خدمات ارائه می دهد، رونمایی کرد.

به گفته میثم نایبی مدیر این سامانه، سامانه مبین اولین پایانه مجازی حمل بار در کشور است که با ۴۰ هزار راننده و سه هزار شرکت حمل و نقل و صاحب کالا همکاری دارد.

نایبی با بیان اینکه این سامانه به حمل و نقل جاده ای داخلی، خدمات می دهد، افزود: به زودی در نظر داریم به فعالان در حمل و نقل بین‌المللی و ترکیبی نیز خدمات بدهیم.

مدیر سامانه مدیریت و برنامه ریزی مبین ادامه داد: قرار نیست سامانه مبین شرکتهای حمل و نقل را حذف کند بلکه بستری را فراهم کرده تا بتوانند بهره وری خود را افزایش دهند.

این فعال صنعت حمل و نقل با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ درصد ناوگان جاده ای یک سر خالی تردد می کنند، خاطرنشان کرد: هر راننده روزانه دو ساعت اتلاف زمان دارد که به هدررفت سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان منابع کشور منجر می شود. این سامانه در نظر دارد تا به رفع مشکلات حمل و نقل در بخش ظرفیت خالی ناوگان جاده ای بپردازد ضمن اینکه ما برای رانندگانی که گوشی هوشمند و متصل به اینترنت هم ندارد، راهکار مناسب داریم.