تکواندوکاران قزوینی راهی رقابت های انتخابی تیم ملی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم تکواندو استان با هشت ورزشکار برای کسب سهمیه تیم ملی امید راهی مشهد شد.

تیم منتخب استان با ترکیب محمد اجرلو، محمد رضا کشاورز، علیرضا محمدی، فردین سخاوت فر، مهران برخورداری، عرفان حیدری، فردین نظرپور و سهیل درویشوند در دومین دوره مسابقات قهرمانی امیدهای کشور به روی شیاپچانگ می روند.

مرتضی کریمی به عنوان سر مربی، صمد حقیقت، حبیب پوردهقان و علی اکبری به عنوان مربی و مجتبی حبیبی به عنوان سرپرست تیم استان در این رقابت ها را همراهی می کنند.

رقابت های تکواندوانتخابی تیم ملی امید در مشهد مقدس برگزار می شود.

پنجمین دوره مسابقات شطرنج آزاد بلیتس جام اوان با شناخت برترین ها به پایان رسید

در این دوره از مسابقات آرین فرمانی انوشه شطرنج باز قزوینی با کسب ۸.۵ امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت. محمدصادق مرزوقی از گیلان و مهرداد صداقتی البرز در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

همچنین سبحان ساعدی، امیر بابایی، محمدسروش میرزایی، آبتین عطاخان و نیوشا محمدی عناوین برتر بخش های مختلف را از آن خود کردند.

پنجمین دوره مسابقات شطرنج آزاد بلیتس جام اوان با شرکت ۵۲ شطرنج باز از استان های قزوین، تهران، البرز و گیلان در بنیاد شطرنج مهدی بویه قزوین برگزار شد.

اسماعیل عبادی بر سکوی دوم رنکینگ کشوری ایستاد

در پایان مسابقات رنکینگ کشوری تیروکما، اسماعیل عبادی کماندار ملی پوش آبیکی در رقابت بخش کامپوند بعد از کماندار کرمانی بر سکوی نایب قهرمانی قرار گرفت.

مرحله دوم مسابقات رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان با شرکت ۱۰۶ کماندار از استانهای اصفهان، بوشهر، تهران، چهار محال و بختیاری، خراسان رضوی، فارس، قم، کرمان، هرمزگان، یزد، مازندران، قزوین، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی و سیستان و بلوچستان در رشته ریکرو و کامپوند به میزبانی کرمان برگزار شد.

یخ نورد قزوینی راهی روسیه شد

محسن بهشتی راد یخ نورد قزوینی در ترکیب تیم ملی یخ نوردی برای شرکت در اردوی مشترک راهی روسیه شد.

این اردو از امروز به مدت ۱۴ روز در شهر کیروف مهد یخنوردی جهان با حضور قهرمانان جهانی در این رشته برگزار خواهد شد.

بهشتی راد از قهرمان های یخ نوردی کشور است که سابقه راهیابی به مسابقه نهایی رقابت های جهانی ۲۰۱۷ را دارد.