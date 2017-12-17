نمایشگاه اسناد پژوهش در یزد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه اسناد پژوهش امروز همزمان با هفته پژوهش در تالار اندیشه خانه لاری‌ها افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۲۱ سند مرتبط با مباحث آموزشی برای بازدید علاقمندان در معرض نمایش گذاشته شده است.

این اسناد شامل گزارش پیشرفت عملیات طرح تحقیقات و کنترل سرطان در سال ۱۳۴۲، دستور مدیرکل باستان‌شناسی و فرهنگ عامه به فرمانداری کل یزد برای فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز هیئت باستان‌شناسی دانشگاه هوکایدوی ژاپن در یزد به منظور تحقیق در آثار تاریخی اسماعیلیه در سال ۱۳۴۹، دستور وزارت کشور به فرمانداری کل یزد برای ارائه تسهیلات لازم به آقای یوهان پاول لوفت آلمانی برای مطالعه در زمینه تاریخ ایران در قرون وسطی و تمدن جدید در سال۱۳۵۰ است.

در این نمایشگاه همچنین اسنادی نظیر دستور به فرمانداری کل یزد برای همکاری مأموران محلی با گروه زمین‌شناسی دانشگاه فری برلین در سال ۱۳۵۱، اساسنامه مؤسسه پژوهش‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی در سال ۱۳۵۲، پیشنهادهای ارائه شده برای کمک مالی ایران به مؤسسه UNRISD وابسته به سازمان ملل در سال ۱۳۵۴، پیشنهاد طرح پژوهشی دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی روستاهای حوزه آبخور زاینده‌رود در سال۱۳۵۵ است.

این اسناد از آنجا که مربوط به حدود چهار تا پنج دهه پیش است، برای بسیاری از پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ استان یزد، جالب توجه است.

در این نمایشگاه در مجموع اسنادی از سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۵۵ هجری شمسی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

نمایشگاه اسناد پژوهش همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۹ در هفته پژوهش برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.