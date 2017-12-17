کلانتری بابت ارائه اطلاعات غلط باید عذرخواهی کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر فلسفی پیش از ظهر امروز در نشست خبری در شورای شهر اهواز با موضوع بحث انتقال آب خوزستان به سایر استان ها اظهار کرد: متأُسفانه موضوع پیش آمده دو دهه است که گریبانگیر مردم ما شده و یک احساسی وجود دارد که هنوز درک درستی نسبت به مسئله خوزستان در میان بخشی از بدنه مسئولان وجود ندارد و تصمیماتی گرفته می شود که از نظر علمی، اجتماعی، سیاسی و هر منظری قابل هضم نیست و محل ایراد است.

وی افزود: علما، اساتید دانشگاه و فرهیختگان نقش بسیار مهمی در شرایط حساس جامعه دارند؛ مسائلی که با سرنوشت ما عجین هست نمی توان از آن عبور کرد. موضوع آب حیاتی است و سرنوشت افراد با آن گره خورده و حتی در شکل گیری تمدن ها نیز نقش بسیار ویژه ای داشته است.

فلسفی با بیان اینکه اراده ای گاها در کشور شکل می گیرد که تصمیماتی می گیرند که مردم را با مشکل مواجه می شود، در ارتباط با نامه رئیس سازمان محیط زیست در خصوص وجود آب مازاد گفت: اگر مستندات دارند و به حرف های خود مطمئن هستند پس چرا مهر محرمانه به آن می زنند؛ در نامه هیچ استناد علمی نداشته و حتی منبع هم مشخص نیست. کسی که باید عذرخواهی کند، کلانتری رئیس سازمان محیط زیست است چون اطلاعات غلطی را ارائه داده است.

رئیس شورای شهر اهواز تصریح کرد: اگر در ذهن افراد نهادینه شود که خوزستان آب زیادی دارد، می گویند خب چه اشکالی دارد به جای ریختن به دریا به استان های نیازمند آب منتقل شود. در نامه رئیس سازمان محیط زیست اعلام شده که مدیریت آب در خوزستان صحیح نیست و در صورت اصلاح آن، ما برای تحقق اهداف کلان ملی دچار مشکل نمی شویم.

فلسفی افزود: بیان جملات نامناسب از سوی کلانتری و نوع رفتار وی باعث واکنش تندتر نمایندگان مجلس بود؛ قطعا تا هرجایی که لازم باشد پیگیری می کنیم چون این مسئله وابسته به حیات و زندگی مردم است.

وی با تأکید بر اینکه باید تکلیف اینگونه رفتارها مشخص شود، بیان کرد: آیا در نظام جمهوری اسلامی این افراد و رفتارها جایگاهی دارند؟ و اینکه رفتار برخی ها منشأ التهاب در جامعه می شوند اصلا قابل قبول نیست. تلاش و اتحادی که بین همه ارکان استان از جمله علما، نمایندگان مجلس، فعالان اجتماعی، اصحاب رسانه و اعضای شورای شهر وجود دارد، قابل تقدیر است و با این اتحاد قابلیت خنثی کردن چنین اقداماتی را داریم.



