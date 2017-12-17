جشنواره منطقه ای داستان کوتاه مکران نقش مهمی در ترویج فرهنگ دارد

مصطفی کریمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر ادبیات قوی با ظرفیت‌هایی مانند شاهنامه، بوستان و گلستان را نداشتیم فرهنگ ما مورد هجوم بیگانگان قرار می‌گرفت.

کریمی زاده با اشاره به مسئولیت‌های نویسنده در قبال جامعه، تصریح کرد: می‌توان از ظرفیت نویسندگان برای مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده کرد چرا که هنر نقش مهمی در اصلاح فرهنگ عمومی دارد.

وی با بیان اینکه نقش ادبیات در جوامع تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت است، گفت : قصّه و داستان‌گویی مهم‌ترین وسیله و ابزار کتب آسمانی برای نشر و انذار بوده است.

وی اضافه کرد :بدون تردید، طبع انسان به شنیدن و خواندن سرگذشت‌ها و قصّه‌ها، رغبت و میل فراوان دارد و قرآن کریم، اولین کتابی است که نقل داستان‌ها و سرگذشت‌های واقعی پیشینیان را در راه تربیت و ارشاد مردم به‌کار گرفته و از این میل و رغبت طبیعی، در راه هدایت آنها بهره‌برداری کرده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سیریک با اعلام زمان برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره به مدت دو روز در روزهای ۲۸ و ۲۹ آذرماه سال جاری دراین شهرستان برگذار می شود که خطه سیریک میزیان نویسندگان و داستان نویسان استانهای سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و بوشهر خواهند بود.

وی در ادامه از همه مسئولان خواست در برگزاری این رویداد مهم فرهنگی همکاری جدی داشته باشند تصریح کرد : مردم این شهرستان و علاقمندان هر چند در این مراسم حضور پرشور و باشکوه تری داشته باشند بیانگر معرفی مردم سیریک خواهد شد.