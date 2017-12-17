سه اولویت فضای سبز، موضوعات شهرسازی و ساماندهی دستفروشان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین هنجنی با بیان اینکه این پیام ها در مدت زمان فروردین تا آذر ۹۶ ثبت شده است گفت: بیشترین مواردی که مردم در مجموع نسبت به آن انتقاد یا پیشنهاد داشتند مرتبط با موضوعات خدمات شهری بوده و بیش از ۲۳ هزار پیام را به خود اختصاص داده است.

بازرس و مسئول سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ منطقه ۶ ادامه داد: رسیدگی به موضوعات شهرسازی و معماری و فنی و عمران از دیگر درخواست های شهروندان بوده است که بالغ بر ۱۲ هزار پیام را به خود اختصاص داده است.

مدیر بازرسی شهرداری منطقه ۶ با بیان اینکه با راه اندازی این دو سامانه مشارکت شهروندان در خصوص موضوعات شهری بالا رفته است تصریح کرد: هدف اصلی ما بهبود وضعیت خدمات رسانی به مردم است که این مهم با مشارکت مردم بهتر صورت گرفته و سبب می شود رضایت شهروندان بالاتر رود.

هنجنی تصریح کرد: اصلاح نحوه پاسخگویی به پیام ها، خدمات رسانی مطلوبتر به شهروندان، افزایش سرعت رسیدگی به پیامها و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده به مردم همواره مورد توجه بوده است.