محمودرضا رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واکسیناسیون دام ها به منظور پیشگیری از انتشار و انتقال بیماری های واگیر در دام های عشایر علیه انواع بیماری ها با اعزام اکیپ های فعال صورت می گیرد.

رسولی با اشاره به انواع واکسن های دامی استفاده شده در این طرح گفت: ۶ اکیپ مایه کوبی از شهرستان های استان همدان برای مایه کوبی دام های عشایر استان همدان در استانهای خوزستان، ایلام، لرستان اعزام شدند که اقدام به مایه کوبی دام های عشایر علیه بیماری های آبله، شاربن، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، تب برفکی، بروسلوز و اکتیما می کنند.

وی با بیان اینکه خدمت رسانی به قشر زحمتکش عشایر از اولویت های کاری اداره دامپزشکی است، افزود: دامپزشکی استان همدان طی چند سال گذشته با اعزام گروه های واکسیناسیون به مناطق عشایری نسبت به مایه کوبی دام ها در این مناطق اقدام کرده است.

رسولی عنوان کرد: با توجه به اینکه عشایر همدان در فصل سرما و به منظور زمستان گذرانی دامهای خود را به استانهای گرمسیر مانند خوزستان، لرستان و ایلام مهاجرت می دهند اداره کل دامپزشکی استان همدان سالهاست به منظور پیشگیری از انتشار و انتقال بیماری های واگیر دامی به استان همدان و استان های مسیر کوچ در فصل قشلاق دامهای عشایر را علیه انواع بیماری ها با اعزام اکیپ های فعال مایه کوبی می کند.

رسولی در ادامه افزود: امسال نیز همچون سال های گذشته با برنامه ریزی و هماهنگی با ادارات کل دامپزشکی استان های قشلاقی و تجهیز این اکیپ ها، آنها را به این استانها برای واکسیناسیون دامهای عشایر اعزام کردیم.

وی گفت: طی این برنامه در مجموع ۶۰۰ خانوار با جمعیت دامی ۳۵۰ هزار راس گوسفند و بز مدنظر قرار دارند و در مدت ۴۵ روز پرسنل ادارات دامپزشکی استان همدان به صورت فشرده در دو نوبت صبح و عصر اقدام به مایه کوبی این دامها می کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان با اشاره به انواع واکسنهای دامی استفاده شده در این ماموریت گفت: اکیپ واکسیناسیون اداره کل دامپزشکی استان همدان در استان خوزستان نسبت به مایه کوبی دامهای عشایر علیه بیماری های آبله، اکتیما، شاربن، تب برفکی، بروسلوز و طاعون نشخوارکنندگان کوچک اقدام می کند.

رسولی واکسیناسیون به موقع دام ها را مهمترین روش پیشگیری از بیماریهایی دامهای سبک دانست و از دامداران و عشایر خواست تا همکاری لازم را با اکیپ های دامپزشکی داشته باشند.

وی گفت: امسال بسته های آموزشی و فرهنگی نیز تهیه و برای عشایر فرستاده شده تا در کنار عملیات واکسیناسیون، آموزش های لازم برای جلوگیری از انتشار بیماری ها دامی توسط کارشناسان دامپزشکی انجام شود.