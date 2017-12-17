حرکت به سمت بنگاه داری به دستگاه ها آسیب می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش افزود: نباید مشکلات اعتباری دستگاه ها باعث شود که به سمت بنگاه داری حرکت کنند و این مسئله یک آسیب محسوب می شود.

احمدی با بیان اینکه دولت موظف به تامین اعتبار دستگاه ها است، اظهار داشت: همچنین برون سپاری خدمات بر حس قوانین از جمله هدفگذاری های انجام گرفته است.

استاندار به درخواست مطرح شده آموزش و پرورش در رابطه با تجاری سازی ۱۲۰ متر از اردوگاه واقع شده این دستگاه در آبشار یاسوج اشاره کرد و گفت: کارگروهی با حضور معاونت عمرانی استانداری، شهرداری و دستگاه متولی برگزار خواهد شد و نسبت به بررسی ابعاد موضوع اعلام نظر خواهد کرد.

وی افزود: آموزش و پرورش دستگاه حساسی است و مستلزم این است که توسعه یابد اما باید رسالت های دستگاه ها مورد توجه قرار بگیرد و هدفگذاری های صحیحی انجام شود.

احمدی به اردوهای راهیان نور اشاره کرد و گفت: ایمنی و استفاده از سرویس های حمل و نقل دارای استاندارد مناسب برای این موضوع ضروری است و باید به این مهم توجه کرد.