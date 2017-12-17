برگزاری همایش بزرگداشت هفته شورای آموزش و پرورش در استان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: هدفگذاری برای اجرای این همایش با حضور ۴۰۰ نفر در استان انجام گرفته است و اعتبار پیش بینی شده برای اجرای آن ۴۷ میلیون تومان است.

زارع پور از اجرای طرح تعالی مدیریت مدرسه در راستای استاندارد سازی مدارس و دریافت گواهینامه ایزو خبر داد و اظهار کرد: از ۱۲ مدرسه معرفی شده استان، شش مدرسه به مقام برتر دست یافتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به جشنواره نوجوان خوارزمی گفت: جشنواره نوجوان خوارزمی در چهار سطح مدرسه ای، منطقه ای، استانی و کشوری برگزار خواهد شد.

زارع پور با بیان اینکه در سال تحصیلی ۹۵-۹۶، ۲۷ هزار دانش آموز استان در سطح مدرسه ای این جشنواره شرکت کردند، خاطرنشان کرد: از مجموع ۲۴۰۰ نفر برگزیده منطقه ای، ۱۳۰ نفر به مرحله استانی رسیدند و استان ۱۲ شرکت کننده در مرحله کشوری داشتیم.

وی از هدفگذاری حضور ۳۱ هزار دانش آموز در مرحله مدرسه ای جشنواره نوجوان خوارزمی ویژه متوسطه اول خبر داد و بیان داشت: پیش بینی حضور ۱۵ نفر از استان در مرحله کشوری این جشنواره شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: در راستای افزایش آموزش های مهارتی و گرایش به سمت رشته های هنرستانی پیش بینی ایجاد و تجهیز چند هنرستان در نقاط مختلف استان شده است که این مهم می طلبد در بودجه ۹۷ استان به آن توجه شود.

زارع پور با اشاره به اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب، تصریح کرد: از ابتدای سال تحصیلی جدید تاکنون هفت هزارو ۱۳۶ دانش آموز در قالب ۱۹ کاروان راهیان نور از مناطق عملیاتی جنوب بازدید کرده اند.