تضارب آرا و عقاید پیشرفت و پویایی جامعه را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، اسماعیل تبادار در نشست فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان لار با تاکید بر اینکه تضارب و تقارب آرا و عقاید سبب پویایی و پیشرفت جامعه در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می شود، افزود: نظام جمهوری اسلامی نیز در چارچوب قانون زمینه را برای اینگونه فعالیت ها در فضای جامعه مهیا کرده است.

وی با اشاره به اینکه مشارکت عمومی از ارکان اساسی اقتدار نظام به شمار می رود، ایجاد زمینه های لازم برای فعالیت صاحبان تفکرات گوناگون در چارچوب قانون را از مهمترین مولفه های تقویت مشارکت عمومی دانست.



استاندار فارس با بیان اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری فراهم کردن اشتغال و کارآفرینی جهادگری قلمداد می شود و ریاست محترم جمهور بر این موضوع توجه ویژه دارد، خاطر نشان کرد: امروز هم و غم همه سلایق و افکار باید به سمت رونق اقتصادی و ایجاد رفاه عمومی معطوف باشد.

تبادار فرهنگ را به عنوان زیر ساخت همه امور جامعه معرفی کرد و افزود: با تحقق مبانی فرهنگی صحیح ، همه ابعاد جامعه از جمله سیاست، اقتصاد و... نیز اصلاح خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اخلاق سرآمد فرهنگ است، گفت: اخلاق معنای وسیعی دارد و همه ابعاد زندگی بشر را در بر می گیرد به گونه ای که در دین مبین اسلام نیز پس از وحدانیت خداوند متعال، مبانی اخلاقی مورد اهمیت قرار می گیرد.

استاندار فارس ادامه داد: دستیابی به جامعه و حکومتی قدرتمند در گرو گسترش دانایی و اخلاق محوری در میان افراد یک جامعه است.

تبادار با اشاره به اینکه هر دولتی حق دارد در تصدی امور از همفکرانش و کسانیکه سیاست دولت در ابعاد مختلف را قبول داشته بهره بگیرد، خاطر نشان کرد: همه مسئولان و هم فکران دولت وظیفه دارند زمینه را برای فعالیت و مشارکت اقشار و عقیده های مختلف جامعه منطبق بر مقررات تببین شده در قانون اساسی فراهم کنند.

وی با اعتقاد به اینکه فعالیت سازمان های مردم نهاد سبب پویایی و نشاط در جامعه می شود، بر حمایت دولت از اینگونه فعالیت ها تاکید کرد و گفت: البته نباید فراموش کرد که قدرت و تاثیر گذاری سازمان های مردم نهاد زمانی تحقق می یابد که با اتکا به توان درونی و فارغ از وابستگی ها فعالیت کند.

استاندار فارس با اشاره به سابقه فرهنگی، تاریخی و مبارزاتی لارستان در ادوار مختلف، وجود قومیت ها و فرق مذهبی را فرصتی مغتنم دانست و از عالمان شیعه و اهل تسنن خواست با اتکا به مبانی اصیل اسلام تفاهم و وحدت رویه را در جامعه تقویت کنند.