علیپور:سپک تاکرا ثابت کرد پتانسیل حضور در بازی های آسیایی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی، محمد علیپور با تاکید بر اینکه موفقیت های اخیر سپک تاکرا در مسابقات جهانی بانکوک در سایه یک تلاش جمعی بود، اظهار داشت: خوشبختانه تیم های ملی مردان و بانوان کشورمان در مسابقات جهانی بانکوک عملکردی رضایت بخش داشتند و ثابت کردند که پتانیسل و شایستگی حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا را دارند.

وی ادامه داد: طی سال های اخیر انجمن سپک تاکرا به سبب برنامه محوری و تعامل بسیار خوب با استان ها توانست این رشته جذاب و پرطرفدار را در مسیر موفقیت قرار دهد که این فرایند با کسب چهار مدال در رقابت های جهانی تایلند همراه بود.

رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی افزود: برای نخستین بار در مسابقات چهارنفره شرکت کردیم که توانستیم در این بخش تیم خوب هند را ببریم و از مالزی یکی از قدرت های بزرگ سپک تاکرای جهان یک گیم بگیریم . همچنین در بازی با چین قربانی اشتباه محرز داور تایلندی شدیم وگرنه چینی ها را هم می توانستیم شکست دهیم.

علیپور ضمن ابراز خشنودی از بیلان تیم ملی بانوان گفت: ملی پوشان بانوان ما در بانکوک واقعا فراتر از انتظار ظاهر شدند و بنده از نزدیک شاهد بودم که با چه روحیه و اراده ای به میدان می آمدند. البته تیم های ملی ما نسبت به گذشته جوانتر شده و به اعتقاد بنده، زحمات انجمن و همچنین تلاش وافر استانها در این توفیق ها نقش اساسی دارد. ضمن اینکه جا دارد از کادر فنی تیم های ملی مردان و بانوان و همچنین رسانه ها تشکر ویژه داشته باشم که در انعکاس اخبار واقعا سنگ تمام گذاشتند.

وی در خصوص مذاکره اخیر خود با یک مربی مجرب خارجی برای استخدام وی تصریح کرد: با این مربی مذاکرات خوبی داشتیم و در صورتی که با حضور سپک تاکرا در بازیهای آسیایی جاکارتا موافقت شود قطعا وی را جذب خواهیم کرد ولی تا آن زمان به دلایلی از نام و کشور این مربی خود داری می کنیم.

علیپور که ریاست فدراسیون سپک تاکرای آسیای میانه را برعهده دارد، حضور نمایندگان ایران در اجلاس جهانی در بانکوک را مثمرثمر دانست و گفت: ایران مرکزیت کشورهای آسیای میانه را برعهده دار و تلاشهای ما برای بسط و گسترش سپک تاکرا در ۹ کشور منطقه در این نشست با رضایت مندی مسوولان فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا مواجه شد. البته ما به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که قراقستان، ازبکستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان را نیز به این جمع اضافه کنیم.

وی ادامه داد: انتخاب سهراب آزاد رئیس انجمن سپک تاکرای کشورمان به عنوان قائم مقام فدراسیون جهانی و انتخاب مجدد علی فولادی در هیات رئیسه این فدراسیون نیز برای ما اهمیت زیادی داشت. ما برای موفقیت های بیشتر نیاز حیاتی به داشتن کرسی های مهم داریم و این دستاورد تازه را باید به فال نیک بگیریم. ضمن اینکه ایران برای نخستین بار میزبان جام جهانی سپک تاکرا شده و دکتر چاکاران رئیس فدراسیون جهانی در این خصوص و همچنین تمامی برنامه های ما قدردانی کرد. البته قرار است بزودی تاریخ دقیق برگزاری جام جهانی را اعلام کنیم.

رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی در پایان ضمن تشکر از حمایت های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از سپک تاکرا، از کمیته های سپک تاکرای استانها و روسای هیات های انجمن های ورزشی در چهار گوشه کشور که تعامل خوبی با انجمن این رشته دارند تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که سپک تاکرا بتواند بیش از پیش به سمت اعتلا و موفقیت گام بردارد.