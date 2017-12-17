گزارش کیفیت هوای بیست و ششم آذر؛ هوای پایتخت در آستانه وضعیت قرمز

مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۴۵ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد. عدد ۱۵۰ مرز هوای ناسالم برای همه گروه‌هاست و با رنگ قرمز مشخص می‌شود.