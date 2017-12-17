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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰

گزارش کیفیت هوای بیست و ششم آذر؛

هوای پایتخت در آستانه وضعیت قرمز

هوای پایتخت در آستانه وضعیت قرمز

مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۴۵ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.  عدد ۱۵۰ مرز هوای ناسالم برای همه گروه‌هاست و با رنگ قرمز مشخص می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۶/۰۹/۲۶  در وضعیت  ناسالم برای گروه های حساس بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن سالم (۵۲)، ازن پاک (۱۴)، دی اکسید نیتروژن سالم (۹۵)، دی اکسید گوگرد پاک (۲۳)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون سالم (۸۷) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون ناسالم برای گروه های حساس (۱۴۵) بوده است.

شاخص آلودگی هوا از صفر تا ۵۰ پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک (بنفش) تعریف شده است.

کد مطلب 4174448

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