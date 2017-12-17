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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۳

شهردار یاسوج خبر داد:

تدوین طرح جامع گردشگری یاسوج/ آبشار یاسوج ظرفیت مهمی است

تدوین طرح جامع گردشگری یاسوج/ آبشار یاسوج ظرفیت مهمی است

یاسوج- شهردار یاسوج از هدفگذاری برای تدوین طرح جامع گردشگری یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نهستن مقدم ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد افزود: با تحقق این طرح، توسعه گردشگری و رفع مشکلات در حوزه زیرساخت های گردشگری را شاهد خواهیم بود.

مقدم با اشاره به درخواست آموزش و پرورش استان در رابطه با تجاری سازی بخشی از اردوگاه تفریحی آبشار این دستگاه اظهار کرد: این امر می تواند باعث حلاوت تجاری سازی و سوق سایر مالکین به این سمت شود.

وی افزود: همچنین مباحث ترافیکی نیز از مشکلات آبشار یاسوج است و شهرداری آمادگی دارد در سایر مناطق در عوض زمین های منطقه هدف زمین در اختیار دستگاه قرار دهد.

مقدم آبشار یاسوج را از ظرفیت های مهم گردشگری شهر یاسوج دانست و بر توسعه گردشگری با رعایت چارچوب های قانونی تاکید کرد.

کد مطلب 4174451

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    نظرات

    • یا ابا صالح IR ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
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      واقعا ممنون از این نطق بیان و منطق. انشالله با تدبیر و درایت عملی که در وجود دکتر مقدم هست شاهد پیشرفتهای هنگفتی خواهیم شد. میگی نه نگاه کن

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