تدوین طرح جامع گردشگری یاسوج/ آبشار یاسوج ظرفیت مهمی است

به گزارش خبرنگار مهر، نهستن مقدم ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد افزود: با تحقق این طرح، توسعه گردشگری و رفع مشکلات در حوزه زیرساخت های گردشگری را شاهد خواهیم بود.

مقدم با اشاره به درخواست آموزش و پرورش استان در رابطه با تجاری سازی بخشی از اردوگاه تفریحی آبشار این دستگاه اظهار کرد: این امر می تواند باعث حلاوت تجاری سازی و سوق سایر مالکین به این سمت شود.

وی افزود: همچنین مباحث ترافیکی نیز از مشکلات آبشار یاسوج است و شهرداری آمادگی دارد در سایر مناطق در عوض زمین های منطقه هدف زمین در اختیار دستگاه قرار دهد.

مقدم آبشار یاسوج را از ظرفیت های مهم گردشگری شهر یاسوج دانست و بر توسعه گردشگری با رعایت چارچوب های قانونی تاکید کرد.