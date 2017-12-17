توقیف موتورسیکلت با حرکات نمایشی و تردد بدون کلاه ایمنی در یزد

سرهنگ منصور جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پلیس برای ارتقای فرهنگ ترافیکی در سطح جامعه اقداماتی را انجام داده است، اظهار داشت: خوشبختانه فرهنگ استفاده از موتورسیکلت و خودرو در بحث عبور و مرور نسبت به سال‌ های گذشته ارتقاء پیدا کرده اما هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که باید برای آن تلاش کرد.

وی با بیان اینکه با بهبود شرایط، انتظارات مردم نیز افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: هر اندازه که امنیت پایدارتر شود، سطح انتظارات نیز بالاتر می رود و مردم نیز از پلیس انتظار دارند در این زمینه جدی تر فعالیت داشته باشد و در بحث کنترل ترافیک و فرهنگ ترافیکی نیز عملکرد بهتری از خود بجای بگذارد.

رئیس پلیس راهور یزد با اشاره به اجرای طرح برخورد با موتورسواران متخلف در سطح استان اضافه کرد: طرح برخورد با موتورسیکلت ‌سواران متخلف در سطح شهر ادامه دارد و بر اساس قانون و آنچه که در قوانین راهنمایی و رانندگی پیش بینی شده است، با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی درباره مواردی که منجر به توقیف موتور سیکلت می ‌شود، عنوان کرد: عبور از پیاده‌رو، نداشتن کلاه ایمنی و انجام حرکات نمایشی با موتورسیکلت جزو تخلفاتی است که در صورت رؤیت شدن از سوی پلیس حتما با آن برخورد می‌شود.

جمشیدی تصریح کرد: مرتکب شدن به چنین تخلفاتی ضمن اینکه موتورسیکلت سوار متخلف جریمه خواهد شد، نسبت به توقیف آن نیز اقدام می ‌شود.

وی بیان داشت: بر این اساس اگر موتورسیکلت برای بار اول توقیف شده باشد به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه در پارکینگ متوقف خواهد بود و راکب موتور سیکلت نیز باید دوره های آموزشی را طی کند که این روند، فرآیند ترخیص موتورسیکلت محسوب می شود.