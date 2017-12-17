آشنایی دانش آموزان با سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحمانی شهردار این منطقه با بیان این مهم که شعار محوری «شهروند مسئول-مدیر پاسخگو» و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان تنها نباید در حد یک شعار سازمانی باقی بماند، گفت: شرکت دادن شهروندان در اداره امور شهر و تکریم آنان در راستای همیاری و همفکری در مسئولیت های اجتماعی تاثیر مستقمی بر ایجاد اعتماد و تعاملی دو سویه فی مابین مدیریت شهری و شهروندان خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ضرورت ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری را مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار داد، افزود: برپایی کارگاه های آموزشی با توجه به لزوم آموزش در بین دانش آموزان به عنوان جامعه ی هدفی پویا و کلیدی در امر فرهنگ سازی و آموزش پذیری به طور ویژه و متمرکز در سطح مدارس شصت و سه گانه این منطقه با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با نحوه عملکرد و فعالیت های سامانه نظارت همگانی۱۸۸۸ و ارتقاء سطح مسئولیت پذیری و مشارکت آنان در اداره امور شهری صورت گرفته است.

رحمانی در خاتمه با تاکید بر اینکه دانش آموزان آینده سازان ایران اسلامی محسوب شده و هرچه در مسیر آموزش و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی آنان قدم برداشته شود، به مثابه سرمایه گذاری پربازده برای آینده کشور است، یادآور شد: دانش آموزان با یادگیری اصول و مبانی و راه های ارتباطی با "سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران (۱۸۸۸)" علاوه بر سهیم دانستن خود در پیگیری مسائل شهری، خود را در حفظ و نگهداری اموال عمومی شهر نیز مسئول می دانند.

لازم به ذکر است؛ در این کارگاه های آموزشی علاوه بر بیان وظایف این سامانه، راه های ارتباطی با سامانه های نظارتی شهرداری تهران از جمله تلفن ۱۸۸۸، پیام کوتاه و سایت به دانش آموزان آموزش داده شد و در ادامه جلسه پرسش و پاسخ با دانش آموزان برگزار و بروشور و هدایای تبلیغاتی بین آنان توزیع شد.

خاطرنشان می شود؛ «سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران (۱۸۸۸)» با هدف ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب ۴گانه (انتقاد، شکایت، پیشنهاد، تقدیر و تشکر) است.