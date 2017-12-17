  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

مدیر مدرسه ضرب و شتم دانش‌آموز خرم‌آبادی را رد کرد

مدیر مدرسه ضرب و شتم دانش‌آموز خرم‌آبادی را رد کرد

خرم‌آباد - مدیرکل روابط عمومی آموزش‌وپرورش لرستان گفت: مدیر مدرسه ضرب و شتم دانش‌آموز خرم‌آبادی را رد کرد.

علی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به انتشار برخی عکس‌ها و مطالب در فضای مجازی استان مبنی بر ضرب و شتم دانش‌آموز خرم‌آبادی از سوی مدیر مدرسه‌اش اظهار داشت: به‌محض مشاهده این مطالب با آموزش‌وپرورش ناحیه دو خرم‌آباد تماس تلفنی برای بررسی موضوع را داشتیم.

وی بابیان اینکه مدرسه این دانش‌آموز در منطقه ناحیه دو خرم‌آباد واقع است، گفت: در این راستا با رئیس آموزش‌وپرورش این ناحیه برای پیگیری این موضوع در اسرع وقت تماس تلفنی حاصل کردیم.

مدیرکل روابط عمومی آموزش‌وپرورش لرستان بابیان اینکه مقررشد که رئیس آموزش‌وپرورش و همچنین کارشناسان این اداره به‌صورت حضوری به این مدرسه مراجعه و موضوع را بررسی کنند، گفت: در این راستا بعد از حضور در مدرسه مربوطه با صحبت با مدیر این مدرسه، موضوع ضرب و شتم دانش آموز از سوی وی رد شد.

قربانی با بیان اینکه مدیر مدرسه این موضوع را به کلی رد کرده و مدعی شد که به هیچ عنوان این اتفاق صحت ندارد گفت: مدیر مدرسه اعلام کرده است که حتی این دانش آموز را نمی شناسد.

وی بیان داشت: در این راستا پیگیر هستیم که مشخص شود چه کسی این تصاویر ضرب و شتم و خبر این موضوع را در فضای مجازی منتشر کرده است تا موضوع را به شکل دقیق تری پیگیری کنیم.

کد مطلب 4174457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها