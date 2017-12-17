علی قربانی در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به انتشار برخی عکسها و مطالب در فضای مجازی استان مبنی بر ضرب و شتم دانشآموز خرمآبادی از سوی مدیر مدرسهاش اظهار داشت: بهمحض مشاهده این مطالب با آموزشوپرورش ناحیه دو خرمآباد تماس تلفنی برای بررسی موضوع را داشتیم.
وی بابیان اینکه مدرسه این دانشآموز در منطقه ناحیه دو خرمآباد واقع است، گفت: در این راستا با رئیس آموزشوپرورش این ناحیه برای پیگیری این موضوع در اسرع وقت تماس تلفنی حاصل کردیم.
مدیرکل روابط عمومی آموزشوپرورش لرستان بابیان اینکه مقررشد که رئیس آموزشوپرورش و همچنین کارشناسان این اداره بهصورت حضوری به این مدرسه مراجعه و موضوع را بررسی کنند، گفت: در این راستا بعد از حضور در مدرسه مربوطه با صحبت با مدیر این مدرسه، موضوع ضرب و شتم دانش آموز از سوی وی رد شد.
قربانی با بیان اینکه مدیر مدرسه این موضوع را به کلی رد کرده و مدعی شد که به هیچ عنوان این اتفاق صحت ندارد گفت: مدیر مدرسه اعلام کرده است که حتی این دانش آموز را نمی شناسد.
وی بیان داشت: در این راستا پیگیر هستیم که مشخص شود چه کسی این تصاویر ضرب و شتم و خبر این موضوع را در فضای مجازی منتشر کرده است تا موضوع را به شکل دقیق تری پیگیری کنیم.
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