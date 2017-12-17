به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین داراب صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شهرضا اظهار داشت: با توجه به اهمیت آمادگی و ارتقاء توانمندی عامل انسانی در کاهش خطر پذیری و ضرورت افزایش ظرفیت های مختلف در مواجه با اثرات سوانح طبیعی، مانور زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان شهرضا برگزار شد.

وی به فراگیری نکات و آموزش های لازم توسط دانش‌آموزان جهت عملیاتی کردن مانور اشاره کرد و افزود: مدرسه به عنوان کانون ارتقاء ایمن و مدیریت بحران محله، نقش بسیار مهمی در هنگام وقوع زلزله و دیگر سوانح طبیعی ایفا می کند.

سرپرست فرمانداری شهرضا روحیه و عکس العمل دانش آموزان را در برابر آسیب ها، متفاوت تر از دیگر اقشار جامعه دانست و یادآور شد: نسبت به آمادگی، مهارت آموزی و آموزش دانش آموزان بیش از پیش باید توجه کرد، چراکه دانش‌آموزان بهترین ظرفیت ممکن جهت انتقال موارد آموزشی به سطح خانواده ها با قدرت یادگیری بالا هستند.

وی گفت: همزمان با اجرای مانور زلزله باید مردم و همسایگان نزدیک به مدرسه که صدای آژیر زلزله را می‌شنوند، در مانور حضور و از آمادگی بیشتری برخوردار شوند.

داراب بر نقش مدارس به عنوان پایگاه امن و آموزش دهنده در مواقع بحران تاکید کرد و یادآور شد: در این راستا مدارس ایمن در محلات شناسایی شده و با برقراری تعامل با ساکنین محله و مشارکت آنها ارائه آموزش های لازم و برنامه عملیاتی اجرایی تدوین خواهد شد.

وی با تاکید بر انتخاب مدارس به عنوان مکان‌های دارای استحکام بنای کافی، گفت: باید در مواقع زلزله مدارس به عنوان مهم‌ترین مکان رجوع مردم باشد.

رویکرد فعالیت های ستاد بحران به سمت ایجاد محله های ایمن است

سرپرست فرمانداری شهرضا گفت: آموزش دانش آموزان در مدارس برای مقابله با بحران زلزله ضروری بوده و این مانورها با هدف افزایش سطح آگاهی، ایمنی و ارتقای سطح آمادگی دانش آموزان در برابر زلزله و مخاطرات آن برگزار می شود.

وی تصریح کرد: ما باید بدانیم که مخاطرات طبیعی اجتناب ناپذیر بوده و تنها راه کاهش تلفات در آنها، آگاهی مردم و تمرین در مواقع بحرانی به خصوص دانش آموزان در قالب اجرای مانورهای زلزله است.

داراب با اشاره به اینکه زلزله اخیر ناامن بودن برخی مدارس استان کرمانشاه را به وضوح نشان داد، گفت: کلاس های درس، خانه دوم دانش آموزان است و باید سرپناهی ایمن برای آنها محسوب شود.

وی با بیان اینکه سال های گذشته رویکرد فعالیت های ستاد بحران، ارزیابی سرعت عمل دستگاه های امدادی همچون هلال احمر، آتش نشانی و اورژانس در حوادث گوناگون همچون زلزله بوده است، افزود: در سال های اخیر به دنبال تغییر رویکرد به سمت ایجاد محله های ایمن برای مدیریت بحران در نقشه راه خود هستیم.

سرپرست فرمانداری شهرضا گفت: هدف از اجرای این مانورها ایجاد یک نقطه و پایگاه امن در هر محله برای مدیریت بحران در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه، مانند زلزله است.

وی اظهار داشت: برگزاری مانور زلزله و ایمنی در سطح مدارس شهرستان باید زنگ مقاوم سازی مدارس و هشداری برای مسئولان باشد.